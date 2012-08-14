500 سبد مواد غذایی بین خانواده های تحت پوشش بهزیستی طرقبه شاندیز توزیع شد

حسن فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های بهزیستی شهرستان تهیه و توزیع سید غذایی در ماه مبارک رمضان بوده که به حوه و قوه الهی این امر صورت پذیرفت.

وی افزود: بیش از 500 سبد مواد غذایی شامل "برنج روغن سیب زمینی، سویا، آبمیوه" در ماه مبارک رمضان در بین خانواده های تحت پوشش در سطح شهرستان طرقبه شاندیز و روستاهای تابعه توزیع شد .

رئیس بهزیستی شهرستان طرقبه شاندیز ادامه داد: جهت دلجویی و ملاقات حضوری و بررسی مشکلات خانواده های تحت پوشش، مراجعه حضوری در منزل مددجویان اعم از معلولین، ایتام ، زنان سرپرست خانوار برگزار شد که شادی و دلگرمی آنان را در برداشت.

وی بیان کرد: هدف از اجرای اینگونه طرح‌ ها نهادینه‌کردن فرهنگ تعاون و کمک به دیگران به‌ویژه فرهنگ با ارزش انفاق و صدقه در بین انواده های کم در آمد و بی بضاعت است.

فرخی افزود: شماره حساب 2173451757008 سیبا ی بانک ملی شعبه شاندیز برای دریافت کمک های نقدی خیرین محترم در نظر گرفته شده است.