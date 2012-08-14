  1. جامعه
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

جایگاه پرستاران در برنامه پزشک خانواده باید اصلاح شود

جایگاه پرستاران در برنامه پزشک خانواده باید اصلاح شود

رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: متاسفانه در برنامه پزشک خانواده صراحتاً به استفاده از پرستاران در تیم پزشک خانواده اشاره نشده است و از مسئولان وزارت بهداشت می خواهیم جایگاه پرستاران را در این برنامه ملی اصلاح کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یعقوب جعفری اظهار کرد: در برنامه پزشک خانواده عنوان شده که در تیم سلامت اولیه ماما یا پرستار  به کار گرفته می شود که بدین ترتیب دست مسئولان دانشگاه‌ها را برای عدم استفاده از پرستاران باز گذاشته است.

وی با بیان اینکه بدین ترتیب دانشگاه‌های علوم پزشکی و پزشکان خانواده در انتخاب ماما یا پرستار مخیر هستند، ادامه داد: حال آنکه با نگاه به سرفصل‌های تحصیلات دانشگاهی پرستاری متوجه می‌شویم گستردگی و جامع‌نگر بودن تحصیلات پرستاران بیش از ماما است و پرستاران می‌توانند بیش از ماماها در تیم پزشک خانواده خدمت ارائه دهند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری از مسئولان خواست با بازنگری برنامه پزشک خانواده ضمن اصلاح این طرح ملی به طرح سلامت خانواده جایگاه پرستاران را برای ارائه خدمات ارتقاء دهند. 

کد مطلب 1673178

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