توضیحات وزیر آموزش و پرورش به اعضای کمیسیون آموزش درباره 6.3.3

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه صبح امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی کامل از بررسی این مرکز روی سند تحول بنیادین و استقرار نظام 6.3.3 به اعضای کمیسیون ارائه داد.

وی افزود: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به مواردی اشاره کرده بود که آموزش و پرورش باید برای اجرای سند تحول بیشتر به آنها بپردازد.

بشیری درباره اینکه آیا اعضای کمیسیون صحبتی درباره توقف اجرایی شدن 6.3.3 کرده اند، توضیح داد: جلسه صبح امروز برای بررسی بیشتر سند تحول بنیادین و استقرار 6.3.3 است و درباره توقف اجرایی شدن نظام جدید آموزشی هیچ صحبتی رد و بدل نشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: آموزش و پرورش اقدامات لازم برای اجرایی شدن 6.3.3 را انجام داده و آموزش معلمان را به پایان رسانده است.

وی درباره استیضاح وزیر آموزش و پرورش افزود: چنین موردی در جلسه کمیسیون مطرح نشد و قرار است طی جلسات آینده باز هم ابعاد دیگری از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گیرد.