پیام تسلیت شورای بین المللی پرستاری به مردم زلزله زده ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه مدیر ارشد اجرایی شورای بین المللی پرستاری خطاب به غضنفر میرزابیگی آمده است: اینجانب دیوید بنتون از جانب بورد و پرسنل ICN و همکارانتان از سراسر جهان مایلم تا نهایت همدردی و تأثر خود را از این حادثه غم انگیز به سازمان نظام پرستاری، دولت و خانواده قربانیان به دنبال زلزله ویرانگری که در روز شنبه در شمال غربی ایران رخ داد اعلام کنم.

آگاه شدیم بسیاری از بیمارستانها هزاران نفر از مصدومان را پوشش داده اند مخصوصا که بسیاری از روستاها آسیب جدی دیده اند.

هیچ شکی در خدمات و مهارتهای شما در مقام پرستار در موقعیتهای بزرگ و در این زمان غم انگیز وجود ندارد، توانایی و انگیزه تان در شرایط بسیار سختی که سپری می کنید واقعا ستودنی است.