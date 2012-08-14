تقسیم بندیها در تئاتر به نفع تئاتر کشور نیست/ بودجه کنونی دردی از تئاتر دوا نمی کند

رضا گشتاسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هرچند مسئولان سعی در پوشاندن این تقسیم بندی می کنند اما عملکرد آنها متناقض با این مسئله است.

وی اظهار داشت: این تناقض را می توان در تخصیص امکانات به تئاتر تهران در قیاس با تئاتر شهرستانها دید.

گشتاسب گفت: در سیاست گذاری جشنواره ها و انتخاب آثار هم به تئاتر شهرستان با یک نگاه غیر حرفه ای نگریسته می شود.

حضور تئاتر شهرستان در جشنواره فجر کمرنگ شده است

وی بیان کرد: همچنین از جشنواره بیست و ششم فجر و با تغییر در ساختار اجرایی جشنواره، حضور تئاتر شهرستان در جشنواره بین المللی فجر کمرنگ شد.

کارگردان نمایش خواب برهنه برف تصریح کرد: پیش از این گروههای تئاتر شهرستان پس از حضور در جشنواره های منطقه ای و راهیابی به جشنواره فجر، در بخش مسابقه این جشنواره به رقابت می پرداختند.

وی بیان داشت: در آن دوران آثار برجسته ای از تئاتر شهرستان در جشنواره به چشم می خورد اما با تغییر ساختار، تئاتر شهرستان از حضور در بخش مسابقه محروم شد.

گشتاسب افزود: همچنین سالنهایی که برای اجرا به این گروهها اختصاص می یافت، با مشکل عدم استقبال تماشاگر مواجه بودند و جز معدودی از دعوت شدگان، کسی مخاطب این نمایشها نبود.

بودجه کنونی دردی از تئاتر دوا نمی کند

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به طرح استقرار گروههای نمایشی گفت: در این طرح سعی شد گروههای تئاتری ساماندهی شوند و مبالغی نیز به تئاتر شهرستان تزریق شد اما این مبلغ هیچ دردی از تئاتر شهرستان دوا نمی کند.

گشتاسب عنوان کرد: هزینه تولید نمایش بالاست و با این هزینه های کم نمی توان کار در خور تولید کرد.

وی همچنین یادآور شد: در این استان نیروهای توانمندی وجود داردند که هنوز نتوانسته اند گروههای خود را به ثبت برسانند.