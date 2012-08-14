ادارات قوچان در هوشمندسازی مدارس با آموزش و پرورش مشارکت کنند

مهدی کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر هدف آموزش و پرورش را احیا کردن انسان ها و حیات طیبه دانست و اظهارکرد: در آموزش و پرورش به دنبال توسعه سرمایه انسانی هستیم تا بتوانیم در مسیر توسعه سرمایه اجتماعی گام برداشته و خوبی ها و زیبایی های اسلامی را در جامعه متجلی کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود در آموزش و پرورش در مسیر توسعه، رشد تک ساحتی است که باید با برنامه ریزی و مدیریت در مسیر رشد هم جانبه قرار گرفته و با رشد متوازن مشکلات موجود در مسیر توسعه را رفع کنیم که این امر با عمل به برنامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تحقق خواهد یافت.

وی با اشاره به ضرورت رشد همه جانبه استعداد در آموزش و پرورش گفت: با توجه به گستردگی آموزش و پرورش که در آینده جامعه نقش مستقیم دارد نیازمند توسعه آموزش از طریق هوشمند سازی مدارس و کلاس های درس هستیم و در این راستا به مشارکت سایر ارگان ها احتیاج داریم.

وی گفت: ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید به بیش از 90درصد رسیده است و نقل و انتقال و جابجایی معلمان در مقطع ابتدائی و راهنمائی به اتمام رسیده و با تشکیل کمیته انتصابات و پس از بررسی های لازم مدیران مدارس انتخاب و منصوب می شوند.

کاظم زاده افزود: در مسیر استقرار نظام 3-3-6 با مشکلات زیادی در تعیین فضا های آموزشی برخورد کردیم که با ادغام، جا بجایی و ساخت و ساز بر این مشکلات فائق آمده ایم.

وی از جذب 35 نفر در قالب قراردادکار معین در آموزش و پرورش این شهرستان و برگزاری طرح ضیافت افطاری با حضور بیش از 14 هزار نفر از فرهنگیان و خانواده های آنها در ماه مبارک رمضان در قوچان خبر داد.