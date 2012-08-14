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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

کاظم زاده خواستار شد؛

ادارات قوچان در هوشمندسازی مدارس با آموزش و پرورش مشارکت کنند

ادارات قوچان در هوشمندسازی مدارس با آموزش و پرورش مشارکت کنند

قوچان - خبرگزاری مهر : رئیس اداره آموزش و پرورش قوچان با اشاره به اینکه نیازمند توسعه آموزش از طریق هوشمند سازی مدارس هستیم از ادارات مختلف خواست تا در امر هوشمند سازی یکی از مدارس یا کلاس های درس در این شهرستان مشارکت داشته باشند.

مهدی کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر هدف آموزش و پرورش را احیا کردن انسان ها و حیات طیبه دانست و اظهارکرد: در آموزش و پرورش به دنبال توسعه سرمایه انسانی هستیم تا بتوانیم در مسیر توسعه سرمایه اجتماعی گام برداشته و خوبی ها و زیبایی های اسلامی را در جامعه متجلی کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود در آموزش و پرورش در مسیر توسعه، رشد تک ساحتی است که باید با برنامه ریزی و مدیریت در مسیر رشد هم جانبه قرار گرفته و با رشد متوازن مشکلات موجود در مسیر توسعه را رفع کنیم که این امر با عمل به برنامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تحقق خواهد یافت.

وی با اشاره به ضرورت رشد همه جانبه استعداد در آموزش و پرورش گفت: با توجه به گستردگی آموزش و پرورش که در آینده جامعه نقش مستقیم دارد  نیازمند توسعه آموزش از طریق هوشمند سازی مدارس و کلاس های درس هستیم و در این راستا به مشارکت سایر ارگان ها احتیاج داریم.

وی گفت: ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید به بیش از 90درصد رسیده است و نقل و انتقال و جابجایی معلمان در مقطع ابتدائی و راهنمائی به اتمام رسیده و با تشکیل کمیته انتصابات و پس از بررسی های لازم مدیران مدارس انتخاب و منصوب می شوند.

کاظم زاده افزود: در مسیر استقرار نظام 3-3-6 با مشکلات زیادی در تعیین فضا های آموزشی برخورد کردیم که با ادغام، جا بجایی و ساخت و ساز بر این مشکلات فائق آمده ایم.

وی از جذب 35 نفر در قالب قراردادکار معین در آموزش و پرورش این شهرستان و  برگزاری طرح ضیافت افطاری با حضور بیش از 14 هزار نفر از فرهنگیان و خانواده های آنها در ماه مبارک رمضان در قوچان خبر داد.

کد مطلب 1673205

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