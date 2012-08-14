طرح رحمت در 353 مسجد استان زنجان برگزار شد

سردار یحیی شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعامل مردم با پلیس در استان بسیار مطلوب است و این همکاری باعث شده که خود مردم بدانند که در راستای امنیت چه کار کنند .

وی ادامه داد: پلیس به طور محسوس و نامحسوس در ماه رمضان در تامین نظم و امنیت بسیار عملکرد خوبی داشت و بعد از افطار در امکان عمومی پلیس حضور داشت و در حوزه ترافیک هم گره خاصی وجود نداشت .

فرماندهی انتظامی زنجان ادامه داد:رسانه ها با تعامل خوبی که با نیروی انتظامی دارند در ایجاد امنیت سهم بسیار بسزایی دارند

انتظامی زنجان یاد آور شد: در ماه رمضان طرح رحمت در 353 مسجد با حضور فرماندهان نیروی انتظامی برگزار شد و در این محافل مردم و پلیس به صورت چهره به چهره مشکلات و انقدات خود را مطرح کردند .

سردار شرفی گفت :تعامل مردم با پلیس در استان بسیار مطلوب است و این همکاری باعث شده که خود مردم بدانند که در راستای امنیت چه کار کنند .

وی افزود: پلیس به طور محسوس و نامحسوس در ماه رمضان در تامین نظم و امنیت بسیار عملکرد خوبی داشت و بعد از افطار در امکان عمومی پلیس حضور داشت و در حوزه ترافیک هم گره خاصی وجود نداشت .

فرماندهی انتظامی استان زنجان ادامه داد: رسانه ها با تعامل خوبی که با نیروی انتظامی دارند در ایجاد امنیت سهم بسیار به سزایی دارند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: نیروی انتظامی در نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه حضور ندارد و از قبل هم قرار بود در این نمایشگاه حضور فیزیکی نداشته باشد.

سردارشرقی، ماهیت نیروی انتظامی را ماهیت امنیتی یاد کرد و افزود: نیروی انتظامی برقراری امنیت و ایجاد آرامش در جامعه را وظیفه و رسالت اصلی نیروی انتظامی یاد کرد.

وی ادامه داد: حضور در نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه برنامه ریزی می خواهد و در این راستا نیروی انتظامی برنامه ای تدوین نکرده چرا که خود حضور در نمایشگاه باید با طراحی و برنامه باشد .

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت : اگر پلیس عملکرد را به صورت مقایسه ای ارائه دهد تاثیر منفی خواهد داشت.

سردار شرفی تاکید کرد: ارائه عملکرد باید به صورت درست و شفاف باشد و ارائه خدمات صادقانه به مردم زمان می خواهد.

وی در ادامه افزود: استان زنجان در ماه رمضان امن ترین استان بود و در این ماه جرایم به صورت چشمگیری کاهش داشت.