به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، در بیانیه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک به مناسبت روز جهانی قدس آمده است: بار دیگر روز قدس فرارسید روز فریاد مسلمانان و آزادیخواهان جهان در برابر نماد ظلم و بیداد جهانی علیه غاصبان سرزمین پیامبران خدا.

این بیانیه تاکید می کند: روز قدس نماد آزادی خواهی، ظلم ستیزی، وحدت و همدلی امت اسلامی است تا با خروش یکپارچه علیه ظلم و بیداد، پرچم عدالت طلبی را در جهان برافراشته و ظرفیت و توان خویش را به رخ زیاده خواهان عالم بکشند. روز یادآوری مظلومیت انسان هایی که قربانی اغراض شیطانی نظام سلطه شدند و هنوز نیز در راه دفاع از عقیده و سرزمین و آرمانشان به خون می غلتند.

بیانیه سازمان پسماند ضمن دعوت از مردم برای شرکت در این روز تاریخی می افزاید: در آستانه‌ آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مردم ایران اسلامی خصوصا کارکنان و کارگران خدوم سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک همگام با آحاد مردم شریف و روزه دار یک بار دیگر فریاد عدالت خواهی خود را برای احقاق حقوق مظلومان فلسطین و حمایت قاطع از جبهه مقاومت و دیگر مردم تحت ستم منطقه سر خواهند داد و اثبات خواهند کرد که همچنان پایبند به ارزش‌های انقلاب اسلامی خود و یار و یاور مظلومینی هستند که راه قیام را برگزیده و با ستمگران می جنگند.

بیانیه سازمان تصریح می کند: لذا سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از مردم فهیم، آگاه و ولایت مدار استان مرکزی دعوت می‌نماید تا با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی روز قدس، پاسخ قاطعانه‌ای به شیطنت‌های رژیم اشغالگر قدس و مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر داده و نشان دهند که آرمان آزادی قدس شریف و فلسطین عزیز را هرگز فراموش نخواهند کرد.