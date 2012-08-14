به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سپاهان، سپاهانیها بعد از مذاکراتی که با میلسویچ داشتند، از او خواستند که به ایران بیاید و این مدافع استرالیایی هم پس از حضور در اصفهان چند روزی با سپاهان تمرین کرد.
البته با وجود اینکه این بازیکن شرایط کیفی خوبی دارد و در گذشته نیز در تیمهای مطرحی بازی کرده اما شرایط بدنی و آماده نبودنش، باعث شد مورد قبول زلاتکو کرانچار قرار نگرفت. کادر فنی تیم فوتبال سپاهان اصفهان معتقد است که شرایط بدنی این بازیکن خوب نیست و به همین دلیل از جذب مدافع استرالیایی منصرف شدند.
از سوی دیگر باشگاه سپاهان اصفهان اعلام کرد درآمد خود از بلیت فروشی دیدار تیم فوتبال این باشگاه با سایپا را به زلزلهزدگان استان آذربایجان شرقی اختصاص خواهد داد.
در این رابطه باشگاه سپاهان و کانون هواداران این باشگاه برنامههای متعددی را برای کمک و یاری به زلزلهزدگان استان آذربایجان شرقی در دستور کار دارند که در یکی از این برنامهها درآمد باشگاه از بلیت فروشی دیدار طلایی پوشان با سایپا کرج در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای ایران به این امر اختصاص مییابد.
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