اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست برق شیراز در بازی دوستانه برابر پرسپولیس تصریح کرد: این بازی برای ما خیلی مفید بود. چون بازیکنان جوان ما در مقابل بازیکنانی بازی کردند که آرزو داشتند با آنها عکس بگیرند. به همین خاطر است که می‌گویم این مسابقه به بازیکنان ما شخصیت داد.

وی افزود: من بیشتر از آنکه به تیم پرسپولیس نگاه کنم متوجه عملکرد بازیکنان خودم بودم. تلاش ما این بود که نظم و انضباط تیمی خود را از دست ندهیم. خوشحالم که در این مسابقه دو گل خوردیم چون این مسئله باعث می‌شود بازیکنان ما به خودشان بیایند!

سرمربی تیم فوتبال برق درباره وضعیت این تیم خاطرنشان کرد: وقتی برق را تحویل گرفتم این تیم اصلا شرایط خوبی نداشت. فقط چند بازیکن بودند که تمرین می‌کردند. من چند بازیکن جدید به تیم اضافه کردم. حالا هم قرار است چهار، پنج بازیکن لیگ برتری جذب کنیم تا برای شروع مسابقات آماده شویم.

شرفی در بخش پایانی صحبت‌هایش با اشاره به دلال‌هایی که برای بستن تیم برق اطراف این تیم می‌چرخند، گفت: من از هر کسی که بخواهد در تیم برق بازی کند تست می‌گیرم؛ اگر بازیکن خوب و توانایی باشد حتما او را جذب می‌کنم. متاسفانه در این مدت بعضی از دلال‌ها اعصاب برای من نگذاشته‌اند. در روزهایی که من به تمرکز و آرامش نیاز دارم آنها مدام روی اعصاب من راه می‌روند!

تیم فوتبال برق شیراز روز دوشنبه و در یک دیدار دوستانه به مصاف پرسپولیس رفت که با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.