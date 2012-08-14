ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر سمنان نیازمند دقت بیشتری است

به گزارش خبرنگار مهر، پرهام جانفشان عراقی ظهر سه شنبه در نشست شورای مسکن مهر استان سمنان در محل استانداری سمنان با اشاره به وضعیت نامطلوب ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر در استان سمنان گفت: ساخت مسکن مهر در شهرهای بزرگ استان سمنان رتبه و نتیجه مطلوب داشته است اما این روند در شهرهای کوچک استان مشاهده نمی شود.

وی با تاکید بر لزوم عملکرد فعال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان در این زمینه، تسریع در روند اتمام مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در این استان را خواستار شد.

معاون عمرانی استاندار سمنان تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ساخت مسکن مهر جدی تر عمل کند.

معاون امور عمرانی استانداری سمنان با بیان اینکه عمده توجه ساخت مسکن مهر هم اکنون معطوف به شهرهای زیر 25 هزار نفر است، اظهار داشت: استان سمنان در اجرای مسکن مهر شهرهای کوچک نیز باید مانند مسکن مهر شهرهای بزرگ نمونه عمل کند.

وی فعالیت بیشتر دستگاه های خدمات رسان آب، برق و گاز را در مورد مسکن مهر مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: خصوصا در شهرهای بزرگ که ساخت واحدهای مسکن مهر آنها به اتمام رسیده است، این دستگاه ها باید خدمات لازم را ارائه دهند.

جانفشان عراقی در پایان ضمن تاکید بر اینکه پیمانکاران مسکن مهر باید در مورد تعهدات خود جدی عمل کنند، افزود: تغییر برخی شرایط به دلیل کند عمل کردن خود آنها در ساخت واحدها است.