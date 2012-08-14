91 طرح استانی چهارمحال و بختیاری توسط مسئولین بازدید می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی ظهر سه شنبه در ستاد طرح های مهر ماندگار اظهار داشت: در 21 مهر ماه امسال از 31 طرح ملی بازدید می شود.

وی تصریح کرد: پروژه ها را باید به طور خاص و ویژه نگاه کرد و به صورت ویژه نیز کارهای آن باید انجام بگیرد.

عنابستانی ادامه داد: هر دستگاه موظف است ستاد مهر ماندگار داشته باشد و در شهرستان ها نیز این ستاد راه اندازی شود و به طور مرتب جلساتی در این خصوص گذاشته شود.

استاندار چهار محال و بختیاری اذعان داشت: چنانچه پروژه مهر ماندگار دچار مسئله حاشیه ای شد شخص مدیر شخصا باید مسئله را سریعا حل کند.

عنابستانی یادآور شد: سد بابا حیدر از جمله طرح های مهر ماندگار است که 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: سد سورک از دیگر پروژه های مهر ماندگار است که پیشرفت فیزیکی آن بیش از 83 درصد است .

عنابستانی تاکید کرد: اعتبار ابلاغی سد سورک 4.2 میلیارد تومان است و اعتبار سد بابا حیدر نیزپنج هزار و 830 میلیارد است.