نشست "نم "در نهایت به تقویت مقاومت اسلامی در منطقه و جهان منجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت با اشاره به فرا رسیدن روز قدس اظهار داشت: امسال برگزاری روز جهانی آزادی قدس شریف تحت شرایط خاصی برگزار می شود. امسال روز قدس در حالی برگزار می شود که رژیم صهیونیستی در گیر تضاد های درونی خود و با اعتراضات فزآینده روبروست به طوری که در اجتماعاتی که در داخل سرزمینهای اشغالی برگزار می شود تا کنون 10 نفر اقدام به خود سوزی کرده اند. روز قدس امسال در حالی برگزار می شود که غرب دچار رکود و بیکاری مزمن است.

حبیبی در ادامه تصریح کرد: تلاشهای آمریکا ، انگلیس ، رژیم صهیونیستی و شرکای منطقه ای ،آنها مثل قطر ، عربستان و ترکیه برای اخلال مناسبات دولت و ملت سوریه جواب نداده است. دولت و ملت سوریه در برابر تروریسم ایستاده اند و تا کنون موفق عمل کرده اند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی برگزاری اجلاس غیر متعهد ها در تهران را یک فرصت استثنایی برای حمایت از ملت فلسطین دانست و بیان داشت: رژیم صهیونیستی از نتایج نشست غیر متعهد ها در تهران نگران است، آنها خوب می دانند که این نشست در نهایت به تقویت مقاومت اسلامی در منطقه و جهان منجر می شود.

وی برگزاری نشست غیر متعهد ها را در تهران یک شکست بزرگ برای غرب دانست و گفت : سیاستهای غرب در فشار علیه ملت ایران و منزوی کردن ملت ایران جواب نداده است و ایران هر روز در بسیاری از عرصه های بین المللی بیشتر درخشش می یابد.

حبیبی نشست تهران را یک فرصت مهم برای معرفی انقلاب دانست و اظهار داشت: ما به زودی میزبان بیش از 7 هزار نفر از 138 کشور جهان خواهیم بود. اگردولت هوشمندانه عمل کند این رویداد مهم سیاسی در تهران دستاورد های خوبی در عرصه های دیپلماسی برای ملت پدید خواهد آورد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با مثبت ارزیابی کردن تحولات اخیر در مصر تاکید کرد : برکناری طنطاوی و لغو متمم قانون اساسی که اختیارات نظامیان را مطلق جلوه می نمود اقدامات خوبی است. مردم مصر مطالبات شفاف و انقلابی دارند که اگر به آنها نرسند، دوباره در میدان التحریر جمع می شوند.

وی ادامه داد: مردم مصر تجدید نظر در روابط با اسرائیل و نیز بازگشایی کامل گذرگاه رفح را می خواهند و دولت مصر باید به این مطالبه مردم اهتمام جدی داشته باشد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه گفت : اینکه جهان اکنون آبستن حوادث شگفتی ساز است تردیدی نیست. اینکه ساختار های کهن که ریشه در رویدادهای سیاسی قرن بیستم دارد به هم ریخته و ساختار جدیدی در حال شکل گیری است در این هم تردید وجود ندارد، اما مهم درک این تحولات و حرکت ما در جهت ساماندهی ساختار جدید است ، دولت ، ملت و به ویژه دولت آینده از هم اکنون باید به فکر اثر گذاری بر روی تحولات آینده منطقه و جهان باشند .



وی در ادامه خاطر نشان کرد: ساختار جدید به نفع غرب شکل نمی گیرد چرا که ساخت جدید قرار است روی ویرانه هایی شکل نگیرد که در قرن 19 و 20 در غرب به وجود آورد. اکنون دموکراسی لیبرال پاسخگوی نیاز های بشریت امروز نیست، بشر در جستجوی حرف نو و موج نو است. اسلام می تواند در پدیداری موج جدید حرف اول را بزند .



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین پیروزی جوانان کشور را در المپیک لندن تبریک گفت و افزود: نتایج بدست آمده در المپیک در قبل و بعد انقلاب غرور انگیز است. برای اولین بار شمار مدالهایی که بر سینه جوانان ما در المپیک درخشید دو رقمی شد و این دستاورد بزرگی بود. ورزش ایران در المپیک رکورد زد و این پیروزی را مدیون مربیان دلسوز ، فداکار و نیز ورزشکاران زحمت کش ایران زمین می دانیم .



حبیبی همچنین با اشاره به زلزله دلخراش در آذربایجان شرقی به ملت ایران و مقام معظم رهبری تسلیت گفت و اظهار داشت: بیشتر مناطق ایران روی گسل زلزله است ما همواره باید آماده باشیم که خسارتهای زلزله را به کمترین حد کاهش دهیم .



وی ادامه داد : واکنش وزرای بهداشت و کشور و رفتن به مناطق خوب بود و جمعیت هلال احمر نیز به موقع کمک های خود را رساند که ما از این بابت تشکر داریم .طبعا در بازسازی مناطق زلزله زده نیاز به اقدام قاطع و جدی دستگاهها و کمک های مردمی همه هموطنان می باشند و اعضای حزب موتلفه اسلامی همه در سراسر کشور همراه آحاد ملت در این فریضه شرکت خواهند کرد.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان با اشاره به سالگرد کودتای 28 مرداد گفت : کودتای 28 مرداد چون داغ ننگی بر پیشانی آمریکا و نیز به عنوان یک رویداد تلخ در مناسبات دولت آمریکا با ایران ثبت شده است .



حبیبی اظهار داشت : آمریکا پس از انقلاب اسلامی چند بار سعی کرد کودتای 28 مرداد را در ایران بازسازی کند اما هوشیاری مردم و نبوغ رهبری نیرومند انقلاب اسلامی این تلاشها را ناکام گذاشت .

