190 زندانی غیرعمد در بوشهر در انتظار آزادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی صبح سه‌شنبه در جشن گلریزان آزادسازی زندانیان غیر عمد استان بوشهر اظهار داشت: حضور در چنین برنامه‌هایی بسیار مهم است چرا که باعث هوشیاری بیشتر افراد جامعه از اتفاقات و مشکلات موجود در جامعه می‌شود و در حل این مشکلات نیز مثمر ثمر خواهد بود.

وی اضافه کرد: مهار جرایم در جامعه باعث می‌شود تا بتوانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم که شکستن خطوط جرایم در جامعه نیازمند آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است.

مدیرکل دادگستری استان بوشهر به کاهش سن در ارتکاب به برخی از جرایم اشاره کرد و افزود: خانواده‌ها نقش بسیار مهمی در آگاه‌سازی افراد و کنترل انها برای عدم ارتکاب به جرایم دارند که باید برای نجات خانواده خود از این معضلات، تلاش بیشتری به خرج دهند.

وی کمک به دیگران را یک تکلیف شرعی دانست و با اشاره به ارزش بالای احسان و نیکوکاری و کمک به دیگران، افزود: ارزش بخشیدن به اندازه‌ای است که امام حسن(ع) سه بار همه اموال خود و دو بار نیز نیمی از اموال خود را به دیگران بخشیدند.

بحرانی به جایگاه والا و ارزشی بسیار زیاد کمک به دیگران برای ساختن جامعه‌ای ایده‌آل اشاره کرد و ادامه داد: انسان اجتماعی آفریده شده و باید با احساس مسئولیت نسبت به دیگر افراد جامعه، در مقابل مشکلات انها خود را نیز شریک بداند و به انها کمک کند.

وی در ادامه از حضور 190 نفر از زندانیان با محکومیت به جرایم غیر عمد در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: این افراد 17 میلیارد تومان بدهی دارند که چشم‌انتظار کمک خیرین هستند.

آزادسازی 186 زندانی غیر عمد استان بوشهر در سال 90



مدیرکل دادگستری استان بوشهر از آزادسازی 186 نفر از زندیان جرایم غیر عمد استان بوشهر در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: این زندانیان دارای 14 میلیارد تومان بدهی بودند که با تلاش‌های صورت گرفته بخشی از این بدهی‌ها کاهش یافت و با پرداخت مابقی آن، این زندانیان ازاد شدند.

وی در ادامه به میزان پرداختی برای ازادی این افراد اشاره کرد و گفت: کمترین میزانی که برای آزادی یک زندانی پرداخت شد، 600 هزار تومان بود و بیشترین مقدار پرداخت شده نیز پنج هزار سکه بود که به 15 میلیون تومان کاهش یافت و این میزان نیز با پرداخت تسهیلات به فرد مذکور پرداخت شد.

بحرانی به آزادسازی 22 نفر زندانی جرایم غیر عمد استان بوشهر از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: در سال جاری جشن گلریزان در 26 نقطه استان بوشهر برگزار می‌شود که تاکنون جشن گلریزان در 17 نقطه برگزار شده است.

وی به آزادسازی 10 نفر از زندانیان استان بوشهر در این جشن اشاره کرد و افزود: هفت نفر از این افراد اهل شهرستان گناوه هستند که با آزادسازی این افراد، هیچ زندانی جرایم غیرنقد دیگری در گناوه وجود ندارد.

مدیرکل دادگستری استان بوشهر خواستار تلاش و کمک همه خیرین برای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد شد و اظهار داشت: باید با کمک به این فرد خانواده‌های انها را نجات دهیم و به ساختن جامعه‌ای سالم‌تر کمک کنیم.