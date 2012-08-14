قصاص مجازات قتل خواستگار

به گزارش خبرنگار مهر، 22 آذر سال 89 ماموران پلیس از رها کردن خودروی پرایدی در خیابان قزوین باخبر شدند. پس از حضور تیم گشت وبررسی خودرو جسد مرد میانسالی در داخل خودرو کشف شد. در ادامه با حضور تیم جنایی در محل مشخص شد، جسد متعلق به مرد 55 ساله ای به نام مهدی است که با ضربه های کارد از پا درآمده بود. قاتل پس از کشتن مهدی او را در داخل خودرویش قرار داده و در خیابان قزوین رها کرده بود.

یک سال پس از این جنایت کارآگاهان پسر جوانی به نام مسعود را شناسایی و دستگیر کردند. متهم در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و مدعی شد به خاطر مزاحمت های مقتول برای مادرش مرتکب این قتل شده است.

با صدور کیفرخواست برای متهم ، پرونده اش برای محاکمه به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

متهم در جلسه دادگاه در دفاع از خود گفت : مقتول مدتی بود به مادرم ابراز علاقه می کرد اما برای رسمی شدن ارتباطشان کاری انجام نمی داد . این موضوع باعث شده بود آبروی ما برود. روز حادثه در میدان شوش سد راه مقتول شده واز او خواستم اگر واقعا قصد ازدواج دارد به خواستگاری بیاید. بر سر این موضوع با هم درگیر شدیم. او با چاقو به سمتم آمد که در یک لحظه چاقو را از دستش گرفته و ضربه ای به سینه اش زدم که باعث مرگش شد.

پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و متهم را به قصاص محکوم کردند.



