پاداش به پارالمپیکی های گیلان/ پیوستن مربی خارجی به تیم داماش

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعادتی با اشاره به اینکه حضور هشت نفر از گیلانیها در پارا المپیک لندن افتخار بزرگی برای استان است، عنوان کرد: برای ایجاد انگیزه برای کسب مدال توسط این ورزشکاران گیلانی، 20 میلیون ریال پاداش برای هر یک از آنها در نظر گرفته شده است که پیش از سفر به آنها اهدا می شود.

محمد بابایی مدیرکل ورزش و جوانان گیلان نیز در این نشست از برگزاری مراسم با شکوه تجلیل در بازگشت از پارالمپیک برای این ورزشکاران خبرداد وگفت: مراسم بدرقه ای نیز صبح چهارشنبه هفته جاری با حضور استاندار در ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار خواهد شد.

در این مراسم همچنین ورزشکاران پاراالمپیکی به بیان برخی مشکلات خود در بخشهای اشتغال و مسکن پرداختند که استاندار نیز قول داد تا در نخستین فرصت مشکلات آنها را بر طرف کند.

2 گیلانی در مسابقات کاراته وان ترکیه

دو گیلانی در مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی کاراته اعزامی به لیگ جهانی حضور یافتند، جاسم ویشگاهی دروزن به اضافه 84 کیلوگرم و علیرضا اجدادی در وزن منهای 60 کیلوگرم از گیلان به همراه 12 کاراته کار از دیگر استانها زیرنظر کادر فنی در سالن شهیدکبکانیان تهران اردو زدند.

تیم ملی کاراته بزرگسالان ایران خود را برای شرکت در چهارمین مرحله لیگ جهانی موسوم به کاراته وان که 11 و 12 شهریور ماه در استانبول ترکیه برگزار می شود، آماده می کند.

پیوستن مربی خارجی به تیم داماش

با تصویب هیئت مدیره باشگاه " دارکو درازیت " از کشور کرواسی به عنوان کمک مربی به کادر فنی تیم فوتبال داماش گیلان پیوسته است.

درازیت سابقه سرمربیگری تیم فوتبال داماش لرستان و همچنین کمک مربیگری تیمهای پگاه گیلان و مس کرمان را نیز در کارنامه دارد.

تیم فوتبال داماش گیلان با پنج امتیاز در مکان دهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد و هفته آینده در رشت میزبان پرسپولیس تهران است.

فتح قله لنین توسط کوهنورد آستارایی

مرتضی شیروان کوهنورد آستارایی به همراه تیم منتخب آذربایجان غربی و کردستان، قله هفت هزار و 134 متری لنین از مرتفع ترین قلل رشته کوه پامیر در کشور قرقیزستان را 10 روز فتح کرد.

قله لنین یا کافمن سومین قله بلند منطقه پامیر است.

والیبال بانوان جام رمضان

پنجمین دوره رقابتهای والیبال جام رمضان بانوان شهرستان رشت، یادواره شهدا وایثارگران زن بسیجی با معرفی تیمهای برترپایان یافت.

در پایان این رقابتها تیمهای ستاره شمال و یاسین رشت اول و دوم شدند، تیم دریای نورلشت نشا به مقام سوم رسید، در پنجمین دوره رقابتهای والیبال جام رمضان بانوان شهرستان رشت، یادواره شهدا وایثارگران زن بسیجی هفت تیم پنج شب در سالن حجاب پارک بانوان رشت باهم مسابقه دادند.