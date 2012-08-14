کانون های ادبی استان البرز فعال تر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، داود اسدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کانون ادبی شهرستان ساوجبلاغ با حضور در جمع نویسندگان و شاعران عضو این کانون گفت: در بحث فعال سازی کانون های ادبی شهرستانها با همکاری مسئول کانونهای ادبی استان، برنامه ای تدوین شده است که در قالب گروههای خواهران و برادران جلسات و نشست های ادبی به طور فعال برگزار شود.

وی هدف اصلی کانون های ادبی رامطالعه هدفمند، استعدادیابی جوانان و نوجوانان، آشنایی نوجوانان با آثار برجسته ادبی و خوانش صحیح آنها زیر نظر افراد متخصص برشمرد و افزود: معتقدیم کانون های ادبی باید محافلی برای رشد و بالندگی استعدادهای نهفته و بومی در بین جوانان و نوجوانان باشد.



اسدی ادامه داد: تاکید مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان برای تحقق اهداف فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بر کشف و پرورش استعداد های ادبی در حوزه های نویسندگی و داستان نویسی و محافل شعر به ویژه در بین نوجوانان و جوانان منطقه است.



وی تاکید کرد: به دنبال احیای این جلسات با مدیریت عالمانه مسئولان کانون های ادبی در شهرستانها هستیم.



مسئول فرهنگی و کارشناس ارتقا مطالعه مفید اداره کل کتابخانه های عمومی استان همچنین از صدور احکام مسئولیتی تعدادی از کانونهای ادبی استان خبر داد و گفت: حکم تعدادی نیز در دست بررسی است.

وی ابراز امیدواری کرد مربیان با تجربه و متخصص در این زمینه انتخاب و احکام مربیگری آنان نیز صادر و فعالیت ها به طور چشمگیر ادامه داشته باشد.



اسدی در ادامه به بخشی از فعالیتهای کانونهای ادبی اشاره کرد و گفت: مسابقات نویسندگی، برگزاری محافل شعر و مشاعره، آموزش مطالعه صحیح آثار ادبی با حضور متخصصان، شناسایی افراد مستعد و هدایت آنها به سمت علایق و استعدادهایشان و همچنین یادمان شاعران، نویسندگان و هنرمندان هر منطقه به عنوان بخشی از فعالیت هایی کانون های ادبی پیش بینی شده است.



اسدی یادآور شد: به طور معمول هر هفته از جلسات کانونهای ادبی استان البرز با حضور مسئول کانون ادبی استان و همچنین مدیران ارشد اداره کل کتابخانه های عمومی برگزار می شود و طی بازدید از این کانونها، مشکلات و موانع فعالیت آنها حل و فصل خواهد شد.

وی یادآور شد: این طرح با پیگیری امور فرهنگی و کانون ادبی اداره کل کتابخانه های عمومی استان دنبال می شود.