به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر سه شنبه در ادامه تفسیر سوره احزاب که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد اظهار داشت: در آیه 24 سوره احزاب، خداوند به دو گروه صادقین و منافقین اشاره کرده و میخواست افرادی که مسلمان و راستگو هستند و هم آنهایی که منافق و دروغگو هستند را معرفی کند.
وی ادامه داد: خداوند هم عذاب دنیایی و هم عذاب آخرت به منافقان و هم پاداش دنیایی و اخروی به راستگویان داده است.
این مرجع تقلید تاکید کرد: خداوند اگر اراده کند به منافقان عذاب میدهد و اگر بخواهد میتواند آنها را در ازای توبهای که میکنند ببخشد.
آیتالله مکارم شیرازی تصریح کرد: منافقان در جنگ احزاب دل مومنان را به درد آوردند و به خداوند و پیامبر نسبت دروغگویی دادند اما خداوند راه بازگشت را به روی آنها میگشاید و توبه آنها را میپذیرد.
وی با بیان اینکه خداوند سه در نجات به روی گناهکاران باز کرده است، باب اول را توبه دانست و گفت: باب دوم باب شفاعت است و خداوند برای آنهایی که گناه کردهاند و موفق به توبه نشدهاند در شفاعت گشوده است.
استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه شفاعت بیحساب و کتاب نیست و باید حلقه اتصالی بین ما و شافعان باشد، اظهار داشت: اگر من تمام رابطهام را با علی ابن ابیطالب(ع) قطع کنم در روز قیامت چگونه میتوانم از ایشان بخواهم برای من شفاعت کند.
آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به تفکر وهابیون که اعتقادی به شفاعت ندارند تصریح کرد: جمعیت وهابیون که همه درهای نجات را به روی خود بستهاند میخواهند درهای شفاعت را به روی خودشان ببندند و میگویند اگر خداوند میفرماید که پیامبران و امامان میتوانند برای ما شفاعت کنند ما نباید شفاعت آنها را بخواهیم.
وی با اشاره به آیه 53 سوره زمر اظهار داشت: در این آیه خداوند میفرماید که بت پرستان هم میگفتند بتها را برای نزدیک شدن به خدا میپرستند. متاسفانه وهابیون به این آیه اشاره میکنند که همان طور که بتها توان شفاعت ندارند پیامبر و امام هم نمیتوانند شفاعت کنند.
وی ادامه داد: این بت سنگ و چوب با پیامبر و امامان یکی هستند؟ بتها شور و عقل ندارند اما امام و پیغمبر با آن مقامی که در نزد خدا دارند نمیتوانند برای ما شفاعت کنند؟
آیتالله مکارم شیرازی باب عف الهی را سومین در نجات عنوان کرد و گفت: ممکن است کسی توبه نکرده باشد و از دنیا برود و اجازه شفاعت داده نشود ولی باز هم ممکن است به دلیلی خداوند او را عفو کند که این عف الهی بیحساب و کتاب نیست.
همه در برابر زلزلهزدگان مسئولند
این مرجع تقلید با اشاره به وقوع زلزله در آذربایجان شرقی گفت: همه مسلمانان و شیعیان نسبت به کسانی که زلزله زده هستند مسئولیت دارند و باید به این افراد کمک کنند.
وی ادامه داد: من شنیدم تعدادی از ورزشکاران کمک هایی کردهاند و امیدوارم همه نیکوکاران در این مسیر اقدام کنند.
آیتالله مکارم شیرازی تاکید کرد: من هم مبلغ 50 میلیون تومان برای امام جمعه این شهر فرستادم که در جاهایی که نیاز است هزینه کند.
آیتالله مکارم شیرازی:
وهابیون درهای الهی را به روی خود بستهاند/همه دربرابر زلزله زدگان مسئولند
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید گفت: جمعیت وهابیون همه درهای نجات را به روی خود بستهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر سه شنبه در ادامه تفسیر سوره احزاب که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد اظهار داشت: در آیه 24 سوره احزاب، خداوند به دو گروه صادقین و منافقین اشاره کرده و میخواست افرادی که مسلمان و راستگو هستند و هم آنهایی که منافق و دروغگو هستند را معرفی کند.
نظر شما