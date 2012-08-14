انجام 1668 مورد جراحی در بیمارستانهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، حامد جعفرزاده در این باره به خبرنگاران گفت: از این تعداد 162مورد در بخش اورژانس بیمارستان سینا، 508 مورد در بخش اورژانس بیمارستان امام رضا، 213 مورد عمل جراحی در بخش اورژانس بیمارستان شهدا صورت گرفته است.

جعفرزاده همچنین از انجام 62 مورد عمل جراحی در بخش اورژانس شهید محلاتی و 71 مورد در بخش اورژانس بیمارستان عالی نسب خبر داد.



وی افزود: در مجموع 652 مورد عمل جراحی در بخش اتاق عمل در جریان وقوع این زلزله در بیمارستانهای استان صورت گرفته است که از این تعداد 401 مورد در بیمارستان امام رضا و 205 مورد در بخش اتاق عمل بیمارستان شهدا انجام شده است.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اظهار داشت: در بخش اتاق عمل های بیمارستانهای عالی نسب، شهید محلاتی، و بیمارستان سینا نیز به ترتیب 20، 14و 12مورد عمل جراحی، بر روی زلزله زدگان شهرستانهای اهر، ورزقان و هریس انجام شده است.



جعفرزاده خبر داد: تعداد فوتی ها در شهرستان اهر، 53 تن؛ شهرستان هریس 127 تن و در شهرستان ورزقان نیز تا آخرین لحظه آمار 88 کشته اعلام شده است.



بیمارستانهای تبریز نیز، جواز فوت 38 تن از زلزله زدگان بستری در بیمارستانهای شهدا، امام رضا و سینای تبریز صادر کرده اند.



نجات دو نفر از زیر آوار پس از 21 ساعت



مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بعد از گذشت حدود 21 ساعت از وقوع زلزله 6 ریشتری شهرستان ورزقان، دو تن از روستاییان این شهرستان که در زیر آوار گرفتار شده بودند، نجات یافتند.



این دو نفر تنها بازماندگان یک خانواده پنج نفره هستند که به کمک سگ‌های زنده‌یاب عوامل هلال احمر اعزامی از تهران نجات یافته‌اند و حال آنها خوب گزارش شده است .