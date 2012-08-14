آغاز ثبت نام مسکن مهر از ۱۵ شهریور در پرند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صابونی در نشستی خبری با بیان اینکه پس از انقلاب ۱۸ شهر جدید در کنار کلانشهرها شکل گرفت، گفت: پرند جزو بزرگترین شهرهای جدید در کشور است.

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه اولین طرح جامعه پرند در سال ۷۷ به مساحت ۹۵۳ هکتار و جمعیت ۸۰ هزار نفر مصوب شد، گفت:‌ در سال ۸۸ این طرح جامع مورد بازنگری قرار گرفت و میزان جمعیت به ۱۵۰هزار نفر افزایش یافت که ۴۰ درصد از مساحت کل پرند به سکونت‌گاه‌های مسکونی و مابقی به فضاهای کلان شهری اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: در سال ۸۸ طرح توسعه و عمران با الحاق هزار و ۲۰۰ هکتار به شهر پرند برای مسکن مهر و بارگذاری ۱۱۰هزار واحد مسکونی با پیش بینی جمعیت ۷۰۰هزار نفر مصوب شد.

صابونی گفت: از سال ۷۷ تا کنون ۱۰هزار واحد در فاز صفر، ۱ و ۲ ساخته شده است و از آذرماه سال ۸۸ هم ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکن مهر کلنگ زنی شد.

مدیرعامل شهر جدید پرند با اشاره به اینکه ۳۵ هزار واحد مسکن مهر با تاسیسات زیربنایی آماده افتتاح است، گفت: از این تعداد ۲ هزار واحد در خردادماه ۹۰، ۱۰هزار واحد در خردادماه امسال و ۸ هزار واحد بعد از ماه مبارک رمضان به افتتاح می‌رسد و در نهایت حدود ۱۵هزار واحد منتظر دستگاه‌های خدمات رسان هستند.

وی تصریح کرد: حدود ۶۵ هزار واحد به پایان سفت کاری رسیده‌اند و در ۶ ماه آینده به احتمال زیاد به افتتاح می‌سند به شرط آنکه ۲۰ درصد آورده متقاضیان محقق شود.

صابونی با تاکید بر اینکه ما قصد نداریم که پرند شهری خوابگاهی باشد، افزود: ۴۰۰ هکتار شهرک صنعتی در ۲ سال جانمایی شده و ۳۲۰ کارخانه فعال هم اکنون در شهر صنعتی پرند کار می‌کنند و این شهر صنعتی قابل توسعه تا ۹۰۰ هکتار است.

وی با اشاره به ساخت مترو در این شهر گفت: متروی پرند از حرم مطهر تا شهر پرند ادامه دارد که ساخت ۱۸کیلومتر از آن برعهده شرکت عمران پرند است.

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه ریل گذاری این ۱۸ کیلومتر تا مهرماه به اتمام می‌رسد گفت: ۸۶ هزار واحد از ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر به شکل صنعتی ساخته شده است که براساس برنامه پنجم باید ۲۰ درصد از ساخت‌ و سازهای کشور به روش صنعتی انجام می‌شد که ما در پرند جلوتر از برنامه این کار را انجام دادیم.

وی به ساخت و ساز اصولی مسکن مهر در پرند اشاره کرد و گفت: از ۱۰۰ درصد ساخت و ساز اصولی ۱۵ درصد به کارفرما، ۳۱ درصد به مجری صاحب صلاحیت، ۴۲ درصد به ناظر و ۱۲ درصد به مصالح با کیفیت باز می‌گردد.

صابونی با اشاره به ساخت ۴ مسجد در فاز صفر، ۱ و ۲ گفت: بزرگترین مسجد شهرهای جدید کشور در آبان ماه با زیر بنای هزار و ۶۰۰ متر در فاز ۲ به افتتاح می‌رسد. همچنین ۱۰ مسجد هم در مسکن مهر جانمایی شده که تا آخر مهرماه به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به ساخت ۱۴ مدرسه و تحویل آن به سازمان نوسازی مدارس اظهار داشت: متاسفانه ۱۰ عدد از این مدرسه‌ها از سوی سازمان نوسازی به میراث فرهنگی داده شد و این در حالی است که مدارس ما در پرند دو شیفته هستند.

مدیرعامل شهر جدید پرند از کلنگ زنی تصفیه خانه پرند تا ۲ هفته آینده خبر داد و گفت: این تصفیه خانه ۴۰۰ لیتر در ثانیه پساب دارد و در طرح اولیه برای ۱۷۳ هزار واحد ساخته می‌شود.

وی گفت: ساخت حدود ۱۲ مخزن آب به وسعت ۱۴۰هزار متر مکعب در دست اجرا است و از ۲۰۰ کیلومتر شبکه توزیع آب، ۱۲۸ کیلومتر آن انجام شده است.

صابونی تصریح کرد: همچنین از ۱۸۰ کیلومتر فاضلاب ۹۵ کیلومتر انجام شده و از ۲۱۰ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی گاز، ۶۳ کیلومتر آن به پایان رسیده است.

وی به ساخت یک پست تغذیه برق اشاره کرد و گفت: از ۲۲۰ کیلومتر فیبر نوری مخابرات ۱۴۳ کیلومتر باقی مانده است.

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه از ۱۲ هزار واحد افتتاح شده مسکن مهر ۴۸۰ واحد سند گرفته‌اند، گفت: خرید و فروش مسکن مهر غیرقانونی است اما امکان تصرف و یا سازش‌های میان دو طرف بدون نظارت ما وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تا خردادماه سال آینده پروژه‌های مسکن مهر کیسون به پایان می‌رسد، گفت:‌ این شرکت ۴ هزار واحد از برنامه عقب است.

صابونی همچنین با بیان اینکه افرادی که در هر یک از شهرهای جدید مسکن مهر ثبت نام کنند نمی‌توانند پس از انصراف واحد دیگری را در منطقه دیگری ثبت نام کنند گفت: منطقه پرند یکی از گزینه‌های مطرح برای پایتخت اداری کشور است.

وی با اعلام اینکه ثبت نام مسکن مهر از ۱۵ شهریور در پرند آغاز می‌شود،‌ گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی در این شهر ساخته می‌شود ضمن آنکه افرادی که تاکنون ثبت نام کرده‌اند اگر پول خود را به حساب واریز نکنند از ثبت نام مسکن مهر کنار گذاشته می‌شوند.