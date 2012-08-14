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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۲

اسامی شرکتهای کنترل سلامت مواد غذایی و بهداشتی اعلام شد

اسامی شرکتهای کنترل سلامت مواد غذایی و بهداشتی اعلام شد

شرکتهای دانامدپارس، سامان سلامت پژوه و ندای اصالات سلامت به عنوان شرکتهای مجری طرح برچسب کنترل اصالت و سلامت مواد و فراورده‌های خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی وارداتی اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز جنت معاون غذای سازمان غذا و دارو با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای طرح برچسب رهگیری اصالت و سلامت مواد و فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وارداتی و براساس تفاهم‌نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتهای دانامدپارس، سامان سلامت پژوه و ندای اصالت سلامت برای اجرای این طرح مورد تائید سازمان غذا و دارو هستند.

وی در ادامه تاکید کرد:توجه به شرایط و نحوه ارائه خدمات تخصصی و الصاق برچسب که در سایت سازمان غذا و دارو به نشانی http://fdo.behdasht.gov.ir ‌ درج شده است، با مسئولیت واردکنندگان و شرکتهای مجری یادشده تحت هیچ شرایطی مجوز ترخیص بهداشتی برای مواد و فراورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون ارائه مستندات مربوط به الصاق برچسب رهگیری اصالت و سلامت از سوی سازمان غذا و دارو و معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و مناطق آزاد دارای تفویض اختیار، صادر نخواهد شد.

جنت یادآور شد: با توجه به بازرسی و بازدیدهای سطح عرضه و انبارها، در صورت عدم رعایت شرایط اعلام شده درخصوص ادامه فعالیت شرکت‌های مجری تجدید نظر خواهد شد.

وی در ادامه گفت: فهرست مابقی شرکتهایی که تاکنون برای اجرای این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند، پس از بررسیهای لازم اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1673294

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