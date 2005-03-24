دولت و مخالفان دولت قرقيزستان گفتگو مي كنند// هزاران نفر از مردم بيشكك تظاهرات كردند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از رويترز، با هدف پايان بخشيدن به بحران داخلي قرقيزستان دولت و مخالفان امروز خود را براي گفتگو پيرامون خاتمه دادن تنشهاي داخلي آماده مي كنند.

به همين منظور ايسن توپويف وزير دفاع قرقيزستان و تاشكول كريكسيزوف از حقوقدانان اين كشور با هدف گفتگو با رهبران مخالف دولت براي خاتمه دادن به تنشهاي موجود در كشور به جنوب شهر اوش پرواز كرده اند.

منبعي در دفتر تانايف نخست وزير قرقيزستان نيز تاييد كرد كه هياتي از مقامات دولتي اواخر امرزو با مخالفات دولت براي پيدا كردن راه حلي صلح آميز ديدار و گفتگو مي كنند.

در بحبوحه افزايش تنش ها در قرقيزستان و تلاش مخالفان براي فشار بر " عسكر آقايف" رئيس جمهور اين كشور به منظور كناره گيري وي از قدرت صبح امروز نيز تعداد زيادي ازمردم معترض در بيشكك پايتخت قرقيزستان تظاهرات كردند.

تظاهركنندگان در بيشكك با حمل دستمالهاي صورتي خواستار كناره گيري عسكر آقايف رئيس جمهوري قرقيزستان از قدرت شدند.

قرقيزستان پس از اوكراين و گرجستان در آسياي ميانه ازجمله كشورهايي است كه تظاهرات ضد دولتي در آن برگزار شد. دردو كشور مذكورپس ازمخالفتهاي بسياردرنهايت با حمايت هاي آشكار آمريكا و غرب رهبراني طرفدار غرب در آنجا روي كار آمدمد.

تظاهرات مخالفان دولت پس از انتخابات اخير قرقيزستان آغاز شد كه ناظران بين المللي آن را غير شفاف توصيف كردند تا جايي كه رئيس جمهور آن مجبور شد در موضع دفاعي قرار بگيرد.

برخلاف دخالتهاي مستقيم روسيه در واضاع گرجستان و اوكراين اين بار در مور قرقيزستان به رغم اينكه هم روسيه و وهم آمريكا پايگاه هايي در نزديك بيشكك داردند اما روسيه خود را از بحران داخلي اين كشور دور نگه داشته است.