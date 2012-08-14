نوشابه مهمترین عامل چاقی کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان رابطه بین الگوهای مصرف نوشابه در کودکان کشور کانادا و خطر ابتلا به چاقی در آنها را بررسی کردند.
نتایج این گزارش حاکی است که کودکانی که بیش از حد از این نوع نوشیدنیها استفاده میکنند، علاوه بر اضافه وزن در معرض افزایش فشارخون، دیرتر هضم شدن غذا، پوسیدگی دندان و پوکی استخوان و از این دستها بیماریها میشوند.
این گزارش میافزاید: بیشتر موارد چاقیهای ایجاد شده تا سن 12 سالگی به سختی قابل اصلاح است و بهترین راه داشتن یک الگوی متوسط از تغذیه و نوشیدنی درست برای کودکان است.
براساس این گزارش سوزان جی سرپرست این مطالعه افزود: عادات غذایی و آشامیدنی در اوایل زندگی شکل میگیرد و رفتار والدین و عادتهای خانوادگی از همان ابتدا از عوامل تعیین کننده تمایل کودک به خوردن است.
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