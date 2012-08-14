یک شاعر لیلی بودنش را در کتابی تکذیب کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، «من اما لیلی نیستم» نخستین مجموعه‌ شعر آنژیلا عطایی تازگی از سوی نشر دارینوش منتشر شد.

عطایی گفت: شعر‌هایی این مجموعه در چند سال اخیر سروده شده است. این شعر‌ها عموما تمی تغزلی دارند و سعی شده است با بهره‌گیری از ایجاز و به نحوی اثر‌گذار اجرا شوند. البته این مجموعه همچنین دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های هستی‌شناختی نیز به معنایی دارد و شعر‌ها لزوما به بیانی تغزلی محدود نشده‌اند.

این شاعر متذکر شد: هم‌اکنون روی دومین مجموعه‌ شعرم و همچنین تالیف اثر داستانی کار می‌کنم و امیدوارم که تا پایان سال اثری تازه‌تر آماده‌ انتشار داشته باشم.

آنژیلا عطایی دارای مدرک دکتری ویر‌س‌شناسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران است. پیش‌تر از این شاعر و داستان‌نویس آثاری در مجله‌های ادبی مکتوب و الکترونیک منتشر شده است.