  1. فرهنگ و ادب
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

یک شاعر لیلی بودنش را در کتابی تکذیب کرد!

یک شاعر لیلی بودنش را در کتابی تکذیب کرد!

نخستین مجموعه‌ شعر آنژیلا عطایی با نام «من اما لیلی نیستم» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «من اما لیلی نیستم» نخستین مجموعه‌ شعر آنژیلا عطایی  تازگی از سوی نشر دارینوش منتشر شد.

عطایی گفت: شعر‌هایی این مجموعه در چند سال اخیر سروده شده است. این شعر‌ها عموما تمی تغزلی دارند و سعی شده است با بهره‌گیری از ایجاز و به نحوی اثر‌گذار اجرا شوند. البته این مجموعه همچنین دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های هستی‌شناختی نیز به معنایی دارد و  شعر‌ها لزوما به بیانی تغزلی محدود نشده‌اند.

این شاعر متذکر شد: هم‌اکنون روی دومین مجموعه‌ شعرم و همچنین تالیف اثر داستانی کار می‌کنم و امیدوارم که تا پایان سال اثری تازه‌تر آماده‌ انتشار داشته باشم.

آنژیلا عطایی دارای مدرک دکتری ویر‌س‌شناسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران است. پیش‌تر از این شاعر و داستان‌نویس آثاری در مجله‌های ادبی مکتوب و الکترونیک منتشر شده است.

کد مطلب 1673304

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