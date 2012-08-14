مدعیان قدرت از فرهنگ ایثار و شهادت ایرانیان بیم دارند

بهرام حسینی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت بزرگداشت هفته دفاع مقدس گفت: بزرگداشت هفته دفاع مقدس زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس و همچنین تلاش برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور و به ویژه در میان نسل جدید خواهد بود.

وی افزود: فرهنگ و آرمان های هشت سال دفاع مقدس و یاد و نام شهدا باید در جامعه زنده مانده و در نسل جوان نهادینه شود و هیچ امری در این راه بهتر از تجلیل و تکریم شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس نخواهد بود.

وی اظهار داشت: امروز بیشتر از هر روز دیگری نیازمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه هستیم تا بتوانیم با تقویت روز افزون این فرهنگ در بطن جامعه توطئه های دشمنان و تهدید ها و تحریم های انها را خنثی کنیم.

حسینی مطلق گفت: دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران و مدعیان قدرت در جهان به شدت از فرهنگ ایثار و شهادت ایرانیان بیم داشته و از هر اقدامی برای جلوگیری از ترویج این فرهنگ در میان نسل جدید استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که این فرهنگ در میان ایرانیان نهادینه باشد هیچ تهدید و تحریمی ملت ایران را از پای در نخواهد اورد.

برنامه های امسال هفته دفاع مقدس متفاوت از سال های گذشته است

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) در خصوص برنامه های هفته دفاع مقدس در استان البرز گفت: طبق روال سالهای گذشته در هفته دفاع مقدس رژه با فرماندهی لشکر 23 زرهی ولایت در استان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاهی جامع و بزرگ از دفاع مقدس در این هفته خبر داد و گفت: سالهای گذشته نمایشگاه های پراکنده و کوچک درنقاط مختلف استان برگزار می شد اما نمایشگاه امسال متفاوت و به صورت متمرکز و جامع برپا می شود.

حسینی مطلق تصریح کرد: بر خلاف سال گذشته امسال مانور نیز در وسط شهر و در حاشیه نمایشگاه برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری یادواره های مختلف متناسب با نامگذاری ایام هفته دفاع مقدس خبر داد.