ارائه دستگاه جذب ریزگردها در محیط های بسته به شهرهای درگیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در نشستی با استانداران شهرهای درگیر با پدیده ریزگردها و گرد و غبار با تاکید بر اینکه باید ریزگردها را از منشاء آنها متوقف کرد، گفت: با توجه به اینکه اولویت اصلی کشوری مانند عراق که یکی از مبداهای بروز ریزگردها محسوب می‌شود، امنیت است بنابراین بهتر است برای حفظ سلامتی هموطنان مان هزینه جلوگیری از ورود ریزگردها به کشور از مبدا گرفته داده شود.

وی نابودی نخل ها در جنگ تحمیلی را یکی از عوامل افزایش پدیده ریزگردها و گرد و غبار عنوان کرد و گفت: در جنگ بین ایران و عراق بسیاری از نخل‌ها که مانع بیابان زایی می شود از بین رفتند که در عراق بسیاری از آنها احیا هم نشدند بنابراین پیشنهاد می شود که ایران با سرمایه گذاری نخلستان های عراق را احیا کند تا در جهت جلوگیری از بیابان زایی و عدم گسترش ریزگردها گام موثری برداشته شود.

دکتر سلطانخواه در خصوص نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جلوگیری از پدیده ریزگردها گفت: سهم معاونت دراین مسئله این است که از توان دانشی و فناوری کشور استفاده کند تا بخشی از مشکلات در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حل شود.

وی تصریح کرد: البته پاسخ به مشکلات، سفارش انجام یک طرح مطالعاتی و پژوهشی نیست چرا که زمانی هم برای پژوهش وجود ندارد بلکه وظیفه ما این است که دانش و فناوری تولید شده در کشور را وارد عمل کرده تا در کوتاه ترین زمان باعت تغییرات شود.

در این جلسه دو شرکت دانش‌بنیان طرح‌های فناورانه خود در ساخت ماسک نسوجی و دستگاه جذب ریزگردها در محیط های بسته را ارائه دادند که قرار شد برای استفاده مردم در شهرهای درگیر حمایت‌های از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای تولید انبوه آنها صورت گیرد.

در این نشست دکتر سالار آملی معاون امور بین الملل و انتقال فناوری های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، استانداران خوزستان، کرمان، کرمانشاه و معاونان استانداران یزد و ایلام و قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و معاون سازمان مدیریت بحران کشور حضور داشتند.