رسیدگی مناسب به روستاهای آسیب دیده از زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه فوری شورای شهر تبریز افزود: خوشبختانه در روستاهای بخش مرکزی تلفات جانی نداشته ایم ولی بسیاری از دام های مردم این منطقه تلف شده است و منازل مسکونی آنان نیز وضع رضایت بخشی ندارد.



وی در ادامه سخنان خود ضمن ارائه گزارش عملکرد در این 3 روز از زحمات مسئولان استانی نظیر استاندار و شهردار تبریز تشکر کرد و گفت: تا کنون 10هزار چادر در بین مردم زلزله زده شهرستان های ورزقان ،هریس و اهر توزیع شده است ولی با این وجود بازهم مردم این منطقه نیاز شدیدی به چادر، مواد غذایی با ماندگاری زیاد، ظروف آلومینیومی غذا، پوشاک گرم و ... احساس می شود.



چمنی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اهمیت حیاتی شهر تبریز گفت: بافت های فرسوده شهر تبریز آسیب پذیرند و مسئولین استانی مخصوصا شهردار تبریز باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند و از حوادث احتمالی آینده غافل نشوند.



وی ضمن تشکر از حمایت های مادی و معنوی مردم استان آذربایجان شرقی از مردم زلزله زده گفت: مردم تبریز راضی هستند که بودجه یکی از زیرگذرهایی که قرار است در شهر تبریز ساخته شود به مردم مناطق زلزله زده اختصاص داده شود و سال بعد از محل بودجه اختصاصی این زیر گذر را می سازند.



چمنی در پایان سخنان خود ضمن تشکر از همه دستگاه های دولتی و مخصوصا مردم گفت: انصافا بسیج پا به پای نیروهای نظامی و انتظامی نقش خطیر خود در ایجاد امنیت در منطقه را با کشیک و گشت های شبانه به نحو احسن انجام داد.