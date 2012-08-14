هشت تیم برای قهرمانی در لیگ هندبال قم رقابت می کنند

سیدعلیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشت: برگزاری دوره جدید از رقابت های لیگ از جمله اولویت های مهم هیئت هندبال این استان در تلاش برای رشد و توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی در استان قم است.



قصد داریم بهترین تیم های استان راهی لیگ کشور شوند



وی ادامه داد: با توجه به اینکه تیم های مختلفی از قم باید امسال در مسابقات قهرمانی هندبال رده های سنی مختلف کشور و همچنین پیکارهای لیگ های دسته اول بانوان و آقایان هندبال کشور شرکت کنند، قصد داریم بهترین تیم های استان راهی این رقابت ها شوند.



رئیس هیئت هندبال استان قم تصریح کرد: برگزاری مسابقات لیگ در رده های سنی مختلف تمامی رشته های ورزشی از سه سال گذشته یکی از مهمترین موضوعاتی است که از سوی اداره کل ورزش و جوانان به هیئت های ورزشی ابلاغ شده است.



وی عنوان داشت: به هر حال برگزاری مسابقات لیگ به خودی خود تاثیر بسیار مثبتی در شناسایی استعدادهای یک رشته ورزشی و همچنین ارزیابی موجودی آن رشته ورزشی دارد و می تواند معیار مناسبی از وضعیت آن رشته در اختیار مسئولان هیئت و مربیان قرار بدهد.



طباطبایی بیان کرد: بر همین اساس از سه سال قبل مسابقات لیگ هندبال باشگاه های استان قم در رده های سنی مختلف توسط این هیئت برگزار می شود که کمترین اثر مثبت آن، افزایش تعداد تیم ها و هندبالیست های استان قم بوده است.



اهداف بلندی در راه رسیدن به موفقیت در هندبال کشور داریم



وی تاکید کرد: ما امسال اهداف بلندی در راه رسیدن به موفقیت در هندبال کشور داریم و علاوه بر اینکه سعی می کنیم تیم هایی موفق و مقتدر به رقابت های قهرمانی کشور اعزم کنیم، مسابقات لیگ کشور را نیز به صورت جدی مد نظر داریم.



رئیس هیئت هندبال استان قم با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در هیئت هندبال برای برگزاری مسابقات لیگ استانی، ادامه داد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان قرار داریم ابتدا رقابت های لیگ رده سنی نونهالان هندبال قم را برگزار می کنیم.



وی یاد آور شد: بر همین اساس از امروز سه شنبه 24 مرداد ماه رقابت‌های لیگ هندبال رده سنی نونهالان پسر استان قم با شرکت هشت تیم آغاز می شود و تیم های شرکت کننده بازی های خود را به شکل دوره ای برگزار می کنند.



طباطبایی عنوان کرد: سالن ثامن‌الائمه مجموعه ورزشی 15 خرداد قم میزبان رقابت های لیگ هندبال باشگاه های قم است و این رقابت ها در حالی از امروز آغاز می‌شود که بازی‌ها به صورت هفتگی ادامه می‌یابد و هر هفته سه شنبه‌ها بازی‌ها برگزار می‌شود.