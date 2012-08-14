احسان لشگری افتخار کشور و استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان لشگری ظهر سه شنبه با استقبال بسیار گسترده و پرشور مردم و مسئولان ارشد استان وارد شهر قزوین شد و جمع کثیری از ورزشکاران و ورزش دوستان با حضور در میدان ورودی شهر قزوین با شاخه های گل به استقبال این پهلوان کشتی رفتند.



استاندار قزوین در جمع مردم استقبال کننده از احسان لشگری که در مقابل استانداری تجمع کرده بوند اظهارداشت:‌از اقدام خودجوش مردم و ورزشدوستان استان در استقبال از این قهرمان ملی تشکر می کنم و امروز روز ارزشمندی در تاریخ استان محسوب می شود.



وی افزود: لشگری با این کار بزرگ نشان داد که استان قزوین ظرفیت های زیادی در ورزش قهرمانی دارد و کسب دو سهمیه المپیک توسط ابراهیم برخورداری در تیراندازی و احسان لشگری در کشتی مایه مباهات استان است.



عجم تصریح کرد: پس از گذشت 56 سال رشته کشتی در قزوین صاحب مدال شد که این کار بزرگ بر اساس یک برنامه ریزی طولانی مدت توسط مربیان فعلی و سابق، مدیران ورزش و تلاش ورزشکاران محقق شده است.



استاندار قزوین بیان کرد: لشگری پهلوان جوانی است که در این مسابقات جانانه جنگید و امیدواریم این روحیه تا پایان عمر ورزشی این مدال آور حفظ شود تا دیگران هم از آن الگو بگیرند.



این مسئول یادآورشد: خوشبختانه ظرفیتهای خوبی در استان وجود دارد که مدال آوری لشگری موجب خواهد شد تقویت زیرساختهای ورزشی با توجه ویژه رئیس جمهور و وزیر ورزش با سرعت بیشتری انجام شود.



وی گفت: باید کاری کنیم تا جوانان بیشتری استعدادهای ورزشی خود را نشان دهند و با استعدادیابی آینده این رشته را در استان تضمین کنیم.



عجم تصریح کرد: خلاقیت های علمی، نبوغ و ابتکار در ورزشکاران استان کاملا مشهود است و مربیان و مسئولان ورزش باید این ظرفیتهای را کشف و بارور کنند.





