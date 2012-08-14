پیام تسلیت آیت الله هادوی تهرانی به مناسب زلزله آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مهدی هادوی تهرانی از اساتید حوزه علمیه قم، پیامی را به مناسبت وقوع زلزله در آذربایجان شرقی و جان باختن و آواره شدن جمعی از هموطنان ما صادر کرده است. در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم. «وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرینَ (155) الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ* أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»

چند ساعت قبل از آخرین شب قدر، زلزله در خطه ی قهرمان پرور آذربایجان دل های مؤمنان عالم را لرزاند و اندوهی گران را بر آن جان های مالامال از ایمان نهاد و شاید لطفی خفّی از سوی ربّ علّی بود که سرّ آن را جز صاحب سرّ حق عجل الله فرجه الشریف نمی داند که گفته اند «البلاء للولاء»

این مصیبت را به حضور اقدس آن امام منتظر روحی و ارواح العالمین له الفداء، نایب بزرگوارش دام ظله، علمای آذربایجان دامت توفیقاتهم، مردم شهید پرور این سرزمین و خانواده های داغدار آسیب دیده تسلیت عرض می کنم و برای در گذشتگان اجر جزیل، برای بازماندگان صبر جمیل، برای مصدومان شفای عاجل و برای تمامی آن عزیزان ثواب کامل از درگاه الهی خواستارم.

بی شک مردم مؤمن در ایران و جهان و مسئولان دست اندر کار در مدیریت این حادثه اندوهبار، دلسوزانه به وظایف خود آگاه اند و به آن عمل می کنند.

در اینجا از همه گروه ها، جمعیت ها و شخصیت هایی که در داخل و خارج از کشور، اظهار همدردی نموده و آمادگی خود را برای امدادرسانی اظهار کرده اند، سپاسگزاری می نمایم.