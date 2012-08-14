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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

در جنوب سیستان و بلوچستان/

14 پروژه راه روستایی به مناسبت هفته دولت به بهره برداری می رسد

14 پروژه راه روستایی به مناسبت هفته دولت به بهره برداری می رسد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان گفت: امسال 14 پروژه راه روستایی در جنوب استان به مناسبت هفته دولت به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب کرد اظهار داشت: عمده این پروژه ها در شهرستان های ایرانشهر، دلگان، سرباز، نیکشهر، چابهار و کنارک ساخته شده است.

وی اعتبار ساخت این پروژه ها را 40 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی افزود: مهمترین این پروژه ها زیرسازی و آسفالت 140 کیلومتر راه روستایی است.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان بیان داشت: با بهره برداری از این پروژه ها هزار و 870 خانوار در 23 روستای جنوب استان از نعمت راه مناسب بهره مند می شوند.

وی همچنین گفت: بزرگراه ایرانشهر - بمپور به طول 20 کیلومتر یکی از پروژه های مهرماندگار است که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی گفت: این بزرگراه نقش بسیار مهمی در کاهش تصادفات، بار ترافیک و تسریع در حمل و نقل دارد.

کد مطلب 1673364

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