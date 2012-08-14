14 پروژه راه روستایی به مناسبت هفته دولت به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب کرد اظهار داشت: عمده این پروژه ها در شهرستان های ایرانشهر، دلگان، سرباز، نیکشهر، چابهار و کنارک ساخته شده است.

و ی اعتبار ساخت این پروژه ها را 40 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی افزود: مهمترین این پروژه ها زیرسازی و آسفالت 140 کیلومتر راه روستایی است.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان بیان داشت: با بهره برداری از این پروژه ها هزار و 870 خانوار در 23 روستای جنوب استان از نعمت راه مناسب بهره مند می شوند.

وی همچنین گفت: بزرگراه ایرانشهر - بمپور به طول 20 کیلومتر یکی از پروژه های مهرماندگار است که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.