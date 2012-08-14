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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

در استان البرز/

ثبت نام مسابقه مدیحه سرایی، اذان و ابتهال تا 25 شهریور ادامه دارد

ثبت نام مسابقه مدیحه سرایی، اذان و ابتهال تا 25 شهریور ادامه دارد

کرج – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل اوقاف وامور خیریه البرز گفت: ثبت نام برای شرکت در مسابقات مدیحه سرایی، اذان و ابتهال در استان البرز تا 25 شهریور ماه ادامه دارد.

جلیل مسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: مسابقات مدیحه سرایی، همخوانی قرانی، اذان و ابتهال در دو مقطع شکوفه ها و بزرگسالان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: اطلاع رسانی و ثبت نام این مسابقه از 10 مراد ماه آغاز شده و علاقمندان تا 25 شهریور ماه فرصت دارند برای حضور در این مسابقه به ادارات اوقاف یا امامزادگان شاخص استان مراجعه کنند.

وی افزود: مرحله مقدماتی این مسابقات همزمان با دهه کرامت از 28 شهریور ماه تا هفتم مهرماه برگزار خواهد شد.

مسگری گفت: مسابقات استانی نیز در دهه اول آبانماه برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه تاکید کرد: رشته اذان مختص برادران و مابقی رشته ها هم به برادران هم خواهران اختصاص دارد.
 

کد مطلب 1673375

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