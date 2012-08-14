جنبشی که انقلاب ایران در منطقه به راه انداخته غیرقابل توقف است

یازدهمین مراسم تجلیل از خانواده شهدای ایرانی جنگ بوسنی و هرزگوین شب گذشته از سوی انجمن دوستی ایران و بوسنی در باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام نواب نائب رئیس انجمن دوستی ایران و بوسنی گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری "امام خمینی" (ره) پس از 32 سال راه خود را پیدا کرده و وقوع انقلابهای مردمی و حرکتهای اسلامی در منطقه نشانگر این مسئله است.

وی افزود: پیروزی انقلاب در مصر با توجه به فاصله 30 ساله از انقلاب اسلامی دور از ذهن نبود چرا که انقلاب اسلامی ایران نیز با وجود این که رهبر آن امام خمینی با مردم همزبان و هم مذهب بود از سال 1342 آغاز شده و تا رسیدن به پیروزی 15 سال به طول انجامید. بنا بر این فاصله انقلاب مردم مصر با انقلاب مردم ایران معقول بوده و تاخیری در آن رخ نداده است و شاید این کم تحملی ما بود که گمان می کردیم فردای انقلاب در ایران باید در تمامی کشورهای منطقه انقلاب رخ دهد.

به گفته نایب رئیس انجمن دوستی ایران و بوسنی امروز انقلاب ایران در بیداری اسلامی منطقه راه خود را یافته است و پیروزی اسلامگرایان در تونس، مصر و لیبی نشان می دهد که این انقلاب راه خود را یافته و دیگر غیرقابل توقف است.

در ادامه این مراسم "امیر حاجی کادونویچ" سفیر بوسنی در ایران به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: به مردم ایران بخاطر زلزله ای که در آذربایجان رخ داده تسلیت می گویم. طی سالهایی که در ایران بودم با آداب و رسوم مردم این کشور آشنا شدم و بویژه در این سه ماه رمضانی که در جمع ایرانیان حضور داشتم تجربیات خوبی اندوختم و اکنون با دستانی پر به کشورم بازخواهم گشت.

وی گفت: از زحمات انجمن دوستی ایران و بوسنی تشکر می کنم و امیدوارم که ادامه این فعالیتها به تعمیق روابط دو کشور بیش از پیش کمک کند. امیدوارم در باقی مانده ایام ماه مبارک رمضان توفیق بهره گیری از برکات این ماه را داشته باشیم.

در بخش دیگری از این مراسم آقای حیدر دبیر انجمن دوستی ایران و بوسنی اظهار داشت: امسال یازدهمین سالگرد شهدای ایرانی در بوسنی و هرزگوین را گرامی می داریم. مراسم امسال با حضور خانواده معزز شهیدان نواب، نیکنام و حیدری و مهمانانی از مجمع جهانی اهل بیت، بنیاد سینمایی فارابی، مرکز هماهنگی انجمنهای دوستی وزارت خارجه و اعضای انجمن دوستی ایران و بوسنی برگزار می شود.

در بخش پایانی این مراسم آقای بنی احمدی معاون مدیر عامل موزه دفاع مقدس در تشریح فعالیتهای این موزه یادآور شد: ساخت باغ موزه دفاع مقدس از حدود سه سال پیش شروع شده و امید است در ایام بزرگداشت دفاع مقدس در اواخر شهریور ماه امسال افتتاح شود.

وی گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت 220 هزار متر مربع ایجاد شده و دارای گونه های منحصر به فردی از گیاهان است. 90 هزار متر مربع از این مجموعه را باغ دره تشکیل داده و در آن دریاچه ای استثنایی به مساحت 6 هزار متر مربع واقع است. در همین حال 6 هزار مترمربع سازه های اختصاصی و منحصر به فرد مرتبط با دفاع مقدس در آن ایجاد شده است.

بنی احمدی افزود: امکانات این باغ موزه متناسب با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا است و سعی شده برخلاف موزه های معمول، کارهای حجمی کمتری در آن ایجاد شود. این کار به منظور ایجاد جذابیت بیشتر برای نسل جوان و آشنایی آنان با واقعیتهای دفاع مقدس انجام گرفته است.

همچنین مسجد جامع خرمشهر به عنوان نمادی از مقاومت و مظلومیت مردم ایران در دوران جنگ، در این مجموعه بازسازی شده است. یکی دیگر از ویژگی های این موزه اهتزاز بلندترین و بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران در آن است که قرار است در مراسم افتتاحیه بدست مقام افتتاح کننده به اهتزاز درآید. در کنار این پرچم در ضلع غربی موزه، مقبره 8 شهید گمنام دفاع مقدس قرار دارد که به عنوان محل ادای احترام مقامات خارجی به شهدای گمنام دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.

وی در پایان بیان داشت: در عین حال سینمایی 5 بعدی داریم که صحنه هایی از جنگ را برای بینندگان به نمایش می گذارد. هدف ما از ایجاد این باغ موزه که با حمایتهای مقام معظم رهبری و شهرداری تهران ایجاد می شود، تجلیل از قهرمانان دفاع مقدس و انتقال ارزشهای آن به نسل جوان است.