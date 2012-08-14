خلال دندان به جای مانده از شکم بیمار آملی برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی کمالی گفت: بیمار یک مرد 49 ساله آملی بوده که برای پاک کردن دندان خود از خلال چوبی استفاده و در یک غفلت آن را قورت می دهد.



وی افزود: این مرد در پی باقیماندن خلال دندان چوبی در بدن او باعث ایجاد حالت تهوع ، استفراغ و درد شکم شده و برای مداوا به بیمارستان امام رضا(ع) مراجعه کرد.



رئیس بیمارستان امام رضا آمل ادامه داد: با اصرار پزشکان و برای تشخیص بهتر، بیماردر اتاق عمل بیمارستان امام رضا(ع) آمل توسط دکتر برزکار فوق تخصص گوارش، آندوسکوپی شده و با انجام عمل جراحی توسط تیم مجرب جراحی بیمارستان به سرپرستی دکتر طیبی متخصص عمومی، خلال دندان شکم بیمار برداشته شد.

احیای فرهنگ دفاع مقدس به نسل سوم وظیفه همه است



معاون فرماندار آمل گفت: احیا فرهنگ دفاع مقدس و انتقال آن به نسل سوم انقلاب وظیفه همه بوده و این سند پرافتخار باید هر سال باشکوه تر برگزار شود.



سید جعفر رسولی افزود: ایران اسلامی امروز در عرصه های بین الملی به برکت ایثارگری رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس دارای جایگاه ویژه ای بوده و این مهم به الگویی درمیان کشورهای منطقه تبدیل شده است.



وی افزود: بیداری کشورهای اسلامی در منطقه برگرفته از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ثمره خون پاک شهدای گرانقدری بوده که با نثار جانشان درخت تنومند انقلاب را آبیاری کردند.





