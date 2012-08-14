50 طرح بزرگ مهر ماندگار در کرمان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار گفت: با فراهم شدن بسترهای سرمایه گذاری 15 هزار میلیارد تومانی در بخش صنعت و معدن استان کرمان، زمینه توسعه این استان بیش از پیش فراهم می شود.

وی ادامه داد: خداوند همه نعمتها را به استان کرمان عطا کرده است و وظیفه مدیران و مسئولان کرمان بسترسازی مناسب برای استفاده از این ظرفیتها در راستای توسعه و تعالی این استان است.

نجار گفت:50 طرح بزرگ مهر ماندگار تا پایان این دولت به بهره برداری خواهد رسید که این امر زیربنای مناسبی را در سراسر استان فراهم می کند.

استاندار کرمان از افتتاح 198 طرح بزرگ و کوچک در هفته دولت در استان کرمان خبر داد و افزود: برای بهره برداری از این طرح ها بیش از هفت هزار میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

