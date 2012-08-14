حمله به ایران شرایط را برای اسرائیل خطرناکتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،" رولاند پوپ" از کارشناسان امنیتی انستیتوETH زوریخ در گفتگو با روزنامه "تاگس انسایگر" در پاسخ به این پرسش که با توجه به گزارشات مطبوعات اسرائیلی مبنی بر تصمیمات سران رژیم صهیونیستی برای حمله به تاسیسات اتمی تهران این گزارشات شایعه بوده یا می تواند واقعیت داشته باشد اظهار داشت: من حداقل این تهدیدات را کم اهمیت نمی دانم. سالهاست که اسرائیل سیگنالهای تهدیدآمیزی را علیه تهران می فرستد مبنی بر اینکه ازعملکرد جامعه بین المللی در قبال برنامه اتمی تهران ناراضی است .

وی افزود: رژیم صهیونیستی همچنین تاکید دارد که راه حل نظامی علیه تهران نباید نادیده گرفته شود. از طرف دیگر این سیگنالها اغلب به عنوان ابزاری به کار برده می شود تا اروپا و آمریکا را به اعمال قطعنامه های سختگیرانه تری علیه تهران سوق دهد.

وی در توضیح این مطلب که چرا رژیم صهیونیستی چنین رویکرد تهدیدآمیزی را علیه ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش گرفته است اظهار داشت: اسرائیل می داند که قبل از انتخابات بیشترین نفوذ را در عرصه سیاست داخلی آمریکا دارد.لابی اسرائیلی آیپک یکی از قدرتمندترین لابی ها در آمریکاست. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر این مسئله واقفند و می دانند که باید نگرانیهای اسرائیل را جدی بگیرند.

این کارشناس سوئیسی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که ایران کیلومترها دورتر از سرزمینهای اشغالی قرار دارد و سلاح های هوایی اسرائیل از نظر ظرفیت و شعاع عمل برای دسترسی به این کشور محدودیت دارند. برخی از تاسیسات هسته ای تهران زیر زمین قرار دارند و رژیم صهیونیستی به ندرت ابزار لازم برای متوقف کردن دائمی آنها را در اختیار دارد.

وی همچنین تصریح کرد که گزینه نظامی علیه تهران واکنشهای شدیدی را در منطقه ایجاد کرده و عواقب آن غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

رونالد پوپ در ادامه اظهار داشت: برخی از افراطیون اسرائیلی کمتر خواهان تکروی نظامی این رژیم علیه ایران هستند و می خواهند که آمریکاییها وارد عمل شوند. ارزیابی آنها این است که آمریکا در صورت به وجود آمدن درگیری در خلیج فارس به ندرت بتواند خارج از گود قرار گیرد، بخصوص اینکه تهران اعلام کرده است که در صورت حمله اسرائیل علیه کشورش اهداف آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. به این ترتیب ایالات متحده با تمام برتری نظامی که دارد اسیر سیاستهای دولتهای دیگر است.

این کارشناس سوئیسی در ادامه این گفتگو با تاکید بر اینکه ایران همواره این مسئله را آشکارا اعلام کرده است که حمله اسرائیل علیه تاسیسات اتمی خود را در صورت موافقت آمریکا امکانپذیر می داند در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد کاربرد گزینه نظامی علیه تهران در طولانی مدت شرایط را برای اسرائیل خطرناکتر می کند.

وی در ادامه این گفتگو درباره گزینه احتمالی حمله به سوریه از طرف آمریکا نیز اظهار داشت: برای اوباما چنین عملیاتی خطرناک خواهد بود.وی در بین انتخاب کنندگان و طرفداران خود اعتبار زیادی در عرصه سیاست امنیتی و خارجی دارد. یک گزینه نظامی حداقل از دلایل تاکتیکی انتخاباتی نادرست می باشد.

پوپ در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکا سقوط رژیم بشار اسد را می خواهد اظهار داشت: رژیم اسد در جبهه مخالفان و رژیمهای غیر قابل قبول در منطقه از نظر آمریکا و در کنار ایران،حزبالله لبنان، و حماس فلسطین قرار دارد که کاملا در مقابل نفوذ آمریکا و اسرائیل مقابله می کنند. بهار عربی که از سال 2011 شروع شد حالا این امکان را به ایالات متحده داده است که بر چنین رژیمهایی غلبه کند.

