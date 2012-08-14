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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

حیدرپور خبرداد:

600 تن مرغ در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد/قیمت مرغ کاهش می یابد

600 تن مرغ در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد/قیمت مرغ کاهش می یابد

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در یک ماه گذشته 600 تن مرغ در استان توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حیدرپور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان مرغ ، 210 تن به صورت مرغ منجمد و بقیه آن کشتار روزبوده است.

وی با بیان اینکه طبق گزارش های دریافتی در ماه گذشته جوجه‌ریزی درمرغداری های استان به اندازه کافی انجام شده است، عنوان کرد: این امر در کاهش قیمت مرغ در ماه های آینده موثر خواهد بود.

حیدرپور افزود: نهاده های مورد نیاز پرورش مرغ نیز به اندازه کافی در میان مرغداری ها توزیع شده است و این عامل در کنارجوجه ریزی، باعث می شود قیمت مرغ در بازار به قیمت گذشته آن برگردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت مرغ در هفته های گذشته به دلیل نگرانی های مردم و افزایش مصنوعی خریدها بود که با توزیع مناسب مرغ این نگرانیها کاهش یافته است.

کد مطلب 1673394

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