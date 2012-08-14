کشف 76 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عطا الله غلام نژاد افزود: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی،طرح های پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و کنترل محورهای مواصلاتی باحضور فعال پلیس های تخصصی و دیگر عوامل انتظامی در یک ماه گذشته در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود:ماموران در این ارتباط با شناسایی و دستگیری 116متهم به تهیه وتوزیع مواد مخدر و انهدام شش باند تهیه و توزیع مواد، موفق شدند بیش از 76 کیلو گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی مازندران افزود: ماموران 689 معتاد تابلو را شناسایی و دستگیرکردند.

سارق موتور سیکلت و اعتراف به 13 فقره سرقت

ماموران انتظامی چالوس،در پی وقوع چند فقره سرقت موتور سیکلت در سطح شهرستان موضوع را در دستور کارخود قرار دادند.

ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی و حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به فردی در حال سرقت یک دستگاه موتور سیکلت مظنون شدند.

ماموران درادامه دستگیری متهم و در تحقیقات از وی دریافتند این فرد، صاحب موتور سیکلت نبوده و قصد سرقت آن را داشت.