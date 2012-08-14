به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا دهناد هدف از تشکیل این جلسه را پیگیری و جمعبندی آخرین وضعیت پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری به قم عنوان و تصریح کرد: این نشست با حضور نماینده ویژه دفتر رهبر معظم انقلاب و مجموعه مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود.
معاون برنامه ریزی استاندار قم با اشاره به این که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، دستگاه ها به صورت گروهی و بر مبنای نوع پروژه ها، در این جلسه شرکت خواهند کرد، افزود: این جلسه ساعت 15 روز چهارشنبه 25 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 23 ادامه خواهد داشت.
رئیس ستاد پیگیری و نظارت بر مصوبات سفر مقام معظم رهبری، روند کلی پیشرفت طرح های این سفر را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مدیران دستگاه های دارای پروژه، باید با اطلاعات کامل و دقیق در این جلسه شرکت نمایند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار قم، از بررسی مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم در نشستی با حضور نماینده ویژه دفتر مقام معظم رهبری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا دهناد هدف از تشکیل این جلسه را پیگیری و جمعبندی آخرین وضعیت پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری به قم عنوان و تصریح کرد: این نشست با حضور نماینده ویژه دفتر رهبر معظم انقلاب و مجموعه مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود.
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