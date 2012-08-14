به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا دهناد هدف از تشکیل این جلسه را پیگیری و جمعبندی آخرین وضعیت پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری به قم عنوان و تصریح کرد: این نشست با حضور نماینده ویژه دفتر رهبر معظم انقلاب و مجموعه مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود.



معاون برنامه ریزی استاندار قم با اشاره به این که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، دستگاه ها به صورت گروهی و بر مبنای نوع پروژه ها، در این جلسه شرکت خواهند کرد، افزود: این جلسه ساعت 15 روز چهارشنبه 25 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 23 ادامه خواهد داشت.



رئیس ستاد پیگیری و نظارت بر مصوبات سفر مقام معظم رهبری، روند کلی پیشرفت طرح های این سفر را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مدیران دستگاه های دارای پروژه، باید با اطلاعات کامل و دقیق در این جلسه شرکت نمایند.

