مدال احسان لشگری فضای استان قزوین را با نشاط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان لشگری ظهر سه شنبه با استقبال بسیار گسترده و پرشور مردم و مسئولان ارشد وارد شهر قزوین شد و جمع کثیری از ورزشکاران و ورزش دوستان با حضور در میدان ورودی شهر قزوین با شاخه های گل به استقبال این پهلوان کشتی رفتند.



در مراسم استقبال شایسته از احسان لشگری احمد عجم استاندار، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، محسن حق شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان، سردار جعفری نسب فرمانده انتظامی استان، سعید میربهاء فرماندار قزوین، مسعود نصرتی شهردار، تعدادی از اعضاء شورای شهر، خبرنگاران رسانه های گروهی و جمعی از علاقمندان به ورزش و ورزشکاران نیز حضور داشتند.



مسعود نصرتی در مراسم استقبال که در مقابل استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: امروز بسیار خوشحالیم که یک جوان برومند قزوینی مدالی را برای استان به ارمغان می آورد که موجب اقتدار ورزش کشور شده است.



رئیس هیئت کشتی استان قزوین بیان کرد: کسب مدال در رقابتهای المپیک و اهتزاز پرچم پر افتخار ایران در خارج از مرزها به تقویت غرور ملی کمک می کند و این روزها مردم با دیدن کشتی های غیرتمند کشتی گیران و کسب مدال به شور و نشاط و شعفی وصف ناپذیر رسیدند که امید را در جامعه زنده کرد.



شهردار قزوین تصریح کرد: با کسب مدال برنز توسط لشگری انتظار و توقع مردم هم از استان ما بالا رفته لذا باید از این فرصت ارزشمند بخوبی استفاده کنیم و با استعدادیابی و انجام کارهای زیربنایی بتوانیم مدالهای بیشتری در آینده توسط ورزشکاران مستعد دیگر کسب کنیم.



نصرتی از تلاش ناصرلشگری پدر این قهرمان ملی و مربیانی از جمله شاهوردی، حسینی، لایق و خادم که با همراهی خود در کسب این نشان سهیم بودند نیز تقدیر کرد.