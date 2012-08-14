به گزارش خبرگزاری مهر، کرم‌رضا پیریایی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت اطلاع‌رسانی کامل و به موقع در مورد خدمات دولت به مردم، اظهار داشت: در این راستا نمایشگاه جلوه‌های خدمت ماندگار ویژه ارائه گزارش عملکرد هفته دولت در قم برگزار می‌شود.



وی با اشاره به نقش اطلاع‌رسانی شایسته به مردم در ایجاد امید و انگیزه در اقشار مختلف جامعه، گفت: امسال نمایشگاه هفته دولت با عنوان جلوه‌های خدمت ماندگار، در بخش‌های مختلف به معرفی طرح‌های مهرماندگار در استان قم اختصاص یافته است.



استاندار قم با اشاره به اختصاص بیش از هزار و 200 مربع فضای نمایشگاهی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف در طول دولت نهم و دهم، افزود: بخش اعظمی از نمایشگاه جلوه‌های خدمت ماندگار شامل اطلاع‌رسانی در مورد بیش از 30 پروژه‌ مهر ماندگار استان قم خواهد بود.



وی با اشاره به عزم دولت به تکمیل پروژه‌های مهم و اشتغال‌زا در یک‌ سال باقیمانده از دولت دهم، تصریح کرد: پروژه‌های مهر ماندگار در استان قم نیز همانند دیگر نقاط کشور با سرعت در حال پیگیری و تکمیل است.



پیریایی با تاکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی استان در اطلاع رسانی مطلوب در مورد خدمات دولت در نمایشگاه جلوه‌های خدمت ماندگار، خواستار حضور گسترده و موثر دستگاه‌های اجرایی استان در این نمایشگاه شد.



نمایشگاه جلوه‌های خدمت ماندگار ویژه ارائه گزارش عملکرد در هفته دولت با محوریت طرح‌های مهرماندگار از دوم الی پنجم شهریورماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی قم برگزار خواهد شد.



همگرایی دستگاه‌های استان در جهت خدمت به مردم



استاندار قم همچنین در جلسه اولویت بندی پروژه ‌های عمرانی، با تاکید بر ضرورت اولویت بندی پروژه‌های عمرانی در بهسازی فضای شهری و عبور و مرور مردم در مرکز شهر، اظهار داشت: با همت مدیران مشکل بلوار پیامبر اعظم برطرف شد و این پروژه مهم شهری در آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت.



وی با اشاره به نقش شهرداری و شورای شهر در رفع مشکلات شهری و بهسازی و زیباسازی فضای شهری، تصریح کرد: تاکنون اقدامات خوبی در زیباسازی و همچنین رفع مشکلات و معضلات شهری صورت گرفته و این اقدامات باید تقویت شود.



وی لزوم تقویت شهرداری و شورای شهر را یادآور شد و افزود: عزم مدیریت استان بر حمایت از مدیریت شهری است و با همکاری و هماهنگی همه باید در جهت تقویت استان گام بردارند.



استاندار قم با اشاره به تک‌شهر بودن استان قم، نقش شهرداری را مهم عنوان کرد و گفت: تک شهر بودن استان قم اهمیت شهرداری در این استان را افزون می کند و این نهاد باید قدرتمند در جهت رساندن ظرفیت‌های قم متناسب با جایگاه این شهر تلاش کند.



وی همگرایی مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان با مدیریت شهری را مورد تاکید قرار داد و گفت: هدف تمامی دستگاه های اجرایی استان باید همگرایی در جهت تحقق خدمت خالصانه و شایسته به مردم باشد.



پیریایی همچنین با اشاره به مشکلات شهرداری برای تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و تسریع در اجرای آن‌ها، خواستار تقویت منابع مالی پایدار و همچنین تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی مرکز شهر شد.