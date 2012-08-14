تهیه دو هزار طرح توسعه کشاورزی در گلستان/ فرسودگی 45 درصد تراکتورها

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سیدمحمدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه توسعه کشاورزی علی آبادکتول افزود: بیش از شش هزار نفر در سامانه بخش کشاورزی استان ثبت نام کرده اند که چهار هزار نفر آنها بیکار واقعی هستند و برای اشتغال این افراد تسهیلات در نظر گرفته شده با نرخ ارزان ارائه می شود.

وی اظهار داشت: 192 میلیارد تومان تسهیلات توسعه بخش کشاورزی در استان در نظر گرفته شده است که علاوه بر این 72 میلیارد تومان نیز به تصویب ستاد استانی رسیده است.

وی عنوان کرد: تمامی طرح های مصوب شده در ستادهای شهرستانی و استانی به بانک عامل معرفی شده اند که تاکنون از 11 میلیارد و 500 میلیون تومان انعقاد قرارداد، پنج میلیارد و 500 میلیون تومان آن پرداخت شده است.

محمدی با اشاره به اعمال محدودیت جدید برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان تراکتور و کمباین بهرغم فرسودگی ناوگان مکانیزاسیون گفت: این تسهیلات در غالب شرکتهای تعاونی تولیدی پرداخت می شود و به صورت انفرادی و یا حتی شرکت خدمات مکانیزاسیون قابل پرداخت نیست.

وی یادآورشد: از دو هزار و 700 دستگاه کمباین استان که بیشترین کمباین کشور را تشکیل می دهند، 63 درصد بالای 20 سال و از 25 هزار دستگاه تراکتور بالغ بر 45 درصد عمر بالای 15 سال دارند.

سید محمدی بیان داشت: نوسازی ناوگانهای فرسوده و تبدیل به ناوگان جدید یک نیاز ضروری و اساسی است.

وی عنوان کرد: تعاونیهای تولید گلستان که 61 تعاونی با 13 هزار هکتار زمین و 18 هزار نفر اشتغال هستند درخواست تسهیلات کنند تا ناوگان مکانیزاسیون جدید شود.

سیدمحمدی یادآورشد: حذف بیمه تامین اجتماعی در قالب پرداخت تسهیلات منوط به بیکار بودن فرد متقاضی است و حتما افراد متقاضی بیکار مطلق باشند تا تسهیلات ارزان واگذار شود.