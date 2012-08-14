"بیداری اسلامی" برآمده از پیام ظلم ستیزانه امام خمینی در روز قدس بود

به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی به مناسبت روز قدس اظهار داشت: روز قدس امسال، رنگ و بویی دیگر دارد: آنچه با نام "بیداری اسلامی" در منطقه رخ داد، برآمده از منطق ظلم ستیزانه پیام امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در روز قدس بود؛ منطقی که از ایدئولوژی اسلام و قابلیت های حیرت انگیز آن بهره می گرفت. این ، دندیشه امام بود که هر گاه ملت ها بیدار شوند، دولت ها را به حرکت در مسیر صحیح رهنمون می شوند. امام (ره) با وقوف به مشکلات درونی جهان اسلام، از جمله ناتوانی و وابستگی بعضی سران کشورهای اسلامی ، بر شعور جمعی جهان اسلام، که برآمده از اشتراکات دینی و فرهنگی بود، تاکید بلیغ داشت.

متن این پیام به این شرح است:



مردم آگاه ایران اسلامی!

روز جهانی فدس، ابتکار هوشمندانه پیشوای فقید انقلاب اسلامی، از یک سو نماد باور صادقانه نظام اسلامی به آموزه های دینی و از دیگر سو، نمود حمایت از آزادی و انسان ستمدیده است؛ ابتکاری که آرمان های دینی، انسانی، سیاسی و تاریخی امت اسلام را با قداست "شهرالله" پیوند داد و زمینه ساز بازیابی هویت اسلامی شد.

امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) با نامیدن روز قدس به عنوان روز اسلام و روز رسول اکرم، قبله اول مسلمانان را از مرز جغرافیا، سیاست و ملیت فراتر برد، معنایی معنوی و اعتقادی به آن بخشید و آن را به سرمنشاء جریانی جهانی بدل کرد؛ چنانکه امروز، حمایت از ارمان فلسطین به شاخص و شعار نظام ما تبدیل شده است. امروز، در سایه بیدارگری های ایران اسلامی، دنیا دریافته است که ملت فلسطین اگر چه هنوز مظلوم است، اما تنها نیست؛ دریافته است که فلسطین هنوز "مسئله ما" ست؛ دریافته است که اسرائیل ، دشمن بشر و دولت ترور است؛ دولتی که رسما در بزرگداشت جنایت هورا می کشند و به آن افتخار می کند؛ دولتی جعلی که افزون خواهی اش، نه تنها برای جهان اسلام، بلکه برای تمام بشر، خطرساز است.

پیام روز قدس این است که اتحاد امت اسلام، تنها راه نجات فلسطین است. ارائه طرح هایی با ماهیت سازش و با این پندار که اسرائیل در برابر توافق های بین المللی تسلیم خواهد شد و به قیمت واگذاری خودمختاری در بخشی از سرزمین های اشغالی، از توسعه طلبی دست خواهد کشید، نشانه نشناختن ذات غاصبانه صهیونیسم جهانی است.

اما روز قدس امسال، رنگ و بویی دیگر دارد: آنچه با نام "بیداری اسلامی" در منطقه رخ داد، برآمده از منطق ظلم ستیزانه پیام امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در روز قدس بود؛ منطقی که از ایدئولوژی اسلام و قابلیت های حیرت انگیز آن بهره می گرفت. این ، دندیشه امام بود که هر گاه ملت ها بیدار شوند، دولت ها را به حرکت در مسیر صحیح رهنمون می شوند. امام (ره) با وقوف به مشکلات درونی جهان اسلام، از جمله ناتوانی و وابستگی بعضی سران کشورهای اسلامی ، بر شعور جمعی جهان اسلام، که برآمده از اشتراکات دینی و فرهنگی بود، تاکید بلیغ داشت.

اکنون جلوه های رنگارنگ بیداری اسلام و اظهار وجود امت اسلام در زمانه ما، بیش از پیش، پیام امام در روز قدس را باز می نمایاند و بر این واقعیت تاکید می کند که واکنش دشمن، برخاسته از آگاهی ماست. اینک در ماجرای سوریه، به عیان، می بینیم که سرآسیمگی، فتنه انگیزی و خونریزی دشمنان امت اسلام به این دلیل است که در تنگنا قرار گرفته اند و کار به آن جا رسیده است که دیگر حتی به ظاهر رفتار حقوق بشری هم پایبند نیستند و آشکارا به خشونت روی آورده اند. این اضطراب غرب، نشان از آن دارد که بیداری اسلامی یک گام به پیش بود.

برادران و خواهران مسلمان!

مشیت و سنت خداوند، چنانکه خود فرموده است، حتمی و غیر قابل تغییر است و گام زدن در مسیر حق، سرانجام و لاجرم، نتیجه دلخواه را در پی خواهد داشت. شیرینی دفاع از حق، از سختی های سلوک در صراط مستقیم الهی خواهد کاست و دستاوردهای دلنشین به بار خواهد آورد. این سنت الهی، در پیوند با آگاهی عمومی اهل اسلام، بی تردید، آزادی قدس شریف و عزت مسلمانان را نوید خواهد داد. ملت سرافراز ایران، به نشانه سرکوبی ستم و در حمایت هماره از آرمان ها و رهبر معظم انقلاب اسلامی و با همراهی مراجع عالیقدر، عالمان و مسئولان، امسال نیز در راهپیمایی روز قدس سنگ تمام خواهد گذاشت و برائت خود از جرثومه های فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در زمین را اعلام خواهد کرد.

مجلس خبرگان رهبری نیز ضمن تکریم و تعظیم ملت آگاه ایران، روز جهانی قدس را ارج می نهد و همپای ملت در این گردهمایی شکوهمند شرکت می کند. به امید اتحاد هر چه بیشتر امت اسلام و به امید ظهور موعود جان ها و جهان ها حضرت حجت بن الحسن (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

محمد رضا مهدوی کنی