  1. سیاست
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

احمدی نژاد مراسم عمره مفرده را به جا آورد

احمدی نژاد مراسم عمره مفرده را به جا آورد

رئیس جمهور که به منظور شرکت در نشست فوق العاده سازمان همکاری کشورهای اسلامی به مکه سفر کرده است، پیش از ظهر سه شنبه در میان استقبال پرشور زائران پرشمار بیت الله الحرام مراسم عمره مفرده را به جا آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از ساعات پایانی امشب به وقت محلی در نشست فوق العاده سازمان همکاری کشورهای اسلامی که در مکه برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

در حاشیه حضور رئیس جمهور در مسجدالحرام، زائران مسلمان از کشورهای مختلف با دیدن دکتر احمدی نژاد به ابراز احساسات نسبت به وی پرداخته و با فریاد زدن نام کشورمان رئیس جمهور را مخاطب قرار می دادند.
 
نیروهای پلیس و امنیتی عربستان بارها مجبور شدند برای کاستن از تراکم جمعیت مشتاق برای دیدار با دکتر احمدی نژاد وارد عمل شده و زائران را از اطراف رئیس جمهور متفرق کنند.
 
کد مطلب 1673422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها