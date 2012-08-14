احمدی نژاد مراسم عمره مفرده را به جا آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از ساعات پایانی امشب به وقت محلی در نشست فوق العاده سازمان همکاری کشورهای اسلامی که در مکه برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

در حاشیه حضور رئیس جمهور در مسجدالحرام، زائران مسلمان از کشورهای مختلف با دیدن دکتر احمدی نژاد به ابراز احساسات نسبت به وی پرداخته و با فریاد زدن نام کشورمان رئیس جمهور را مخاطب قرار می دادند.

نیروهای پلیس و امنیتی عربستان بارها مجبور شدند برای کاستن از تراکم جمعیت مشتاق برای دیدار با دکتر احمدی نژاد وارد عمل شده و زائران را از اطراف رئیس جمهور متفرق کنند.

