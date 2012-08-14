حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کاراته قم در مسابقات قهرمانی رده های سنی مختلف کاراته آسیا که کمتر از یک ماه قبل به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد، چهار ملی پوش داست که سه نفر آنها موفق به کسب مدال شدند.



کسب سه مدال توسط کاراته کاهای قمی از مسابقات قهرمانی آسیا



وی ادامه داد: سعید علی پور در وزن منهای 60 کیلوگرم رده سنی بزرگسالان و علیرضا قاضی در وزن منهای 55 کیلوگرم رده سنی نوجوانان مدال آوران کاراته قم در کومیته انفرادی بودند که به ترتیب صاحب نشان های برنز و طلای آسیا شدند.



رئیس هیئت کاراته استان قم بیان داشت: این در حالی است که ناصر نجفی نیز در کومیته تیمی یکی از ورزشکاران موفق بود که صاحب نشان برنز شد اما محمدهادی داودآبادی در وزن منهای 75 کیلوگرم کومیته انفرادی موفق به کسب عنوان نشد.



وی با بیان اینکه امیر مهدی زاده نیز می توانست یکی از اعزامی ها به رقابت های قهرمانی آسیا باشد، ابراز کرد: در وزنی که امیر مهدی زاده حضور داشت، سعید علی پور اعزام شد که خوشبختانه این کاراته کای قمی نیز موفق به کسب نشان برنز شد.



مهدی زاده نماینده کاراته قم در وزن منهای 60 کیلوگرم



عابدی اضافه کرد: اکنون نوبت امیر مهدی زاده است تا بعد از غیبت در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا، خود را آماده کرده و در پیکارهای کاراته قهرمانی جهان که نیمه دوم سال جاری در کشور فرانسه برگزار می شود، برای کشورمان مدال کسب کند.



وی تصریح کرد: در راه اعزام به رقابت های کاراته قهرمانی جهان در فرانسه، تیم ملی کاراته کشورمان چندین اردوی آماده سازی و همچنین رقابت های تدارکاتی برگزار می کند که این تدارکات حضور در چند تورنمنت بین المللی کاراته محسوب می شود.



رئیس هیئت کاراته استان قم رقابت های بین المللی کاراته آزاد ترکیه را نخستین میدانی عنوان کرد که تیم ملی کاراته کشورمان به آن اعزام می شود و حضور امیر مهدی‌زاده به عنوان تنها کاراته کای قمی نیز در پیکارهای بین‌المللی استانبول قطعی شده است.



وی یاد آور شد: کاراته‌کاهای اعزامی به مسابقات بین المللی استانبول ترکیه در حالی معرفی شدند که امیر مهدی زاده در وزن منهای 60 کیلوگرم به عنوان کاراته‌کا و غلامرضا دباغیان نیز به عنوان مربی از قم در این تیم حضور خواهند داشت.



اعزام 14 کاراته کا به رقابت های بین المللی کاراته وان استانبول



تیم ملی کاراته کشورمان در حالی با 14 کاراته در مسابقات کاراته وان استانبول روزهای 11 و 12 شهریور به روی تاتامی می‌رود که یک مربی دیگر به کادر فنی این تیم اضافه شده و این مربی غلامرضا دباغیان مربی صاحب نام کاراته قم است.



مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته کشورمان عصر شنبه همزمان با آغاز دور جدید تمرینات این تیم در حضور رئیس و دبیر فدراسیون کاراته در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد و طی آن 14 کاراته‌کا با شکست رقبای خود در اردو باقی ماندند.



در پایان این مسابقات علیرضا اجدادی، امیر مهدی‌زاده و هامون درفشی‌پور در وزن منهای 60 کیلوگرم، سعید احمدی و محمد‌رضا بخشی‌لو در وزن منهای 67 کیلوگرم، بهمن عسگری، سعید فرخی و ابراهیم حسن بیگی در وزن منهای 75 کیلوگرم، مازیار الهامی و علی فداکار در وزن منهای 84 کیلوگرم، ذبیح الله پورشیب، جاسم ویشگاهی‌، سجاد گنج‌زاده و سامان حیدری در وزن به اضافه 84 کیلوگرم موفق به کسب جواز حضور در ادامه تمرینات تیم ملی شدند.