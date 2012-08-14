به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود با اشاره به اعطای مدرک تخصصی به پذیرفته شدگان آزمون کتبی حفظ قرآن افزود: بیش از 80 قرآن ‌آموز این استان در آزمون کتبی حفظ قرآن کریم شرکت کردند که 22 نفر از آنها مجاز برای دریافت مدارک 1، 2، 3، 4 و 5 و قبولی 5 جزء شده‌اند.

وی افزود: در این آزمون کتبی محمد تقی سعدالدین، سجاد واعظی‌منفرد، عبدالحسین صالحی و نرجس فخاریان مجاز به دریافت مدرک درجه 1و2، زهرا ادهم، اکرم بابوئی‌شوکت‌آباد، عباسعلی فتحی، فاطمه محمدخانی، فاطمه مونسان، مریم نشاطی، راضیه نظری و الهه وثیقی مجاز به دریافت مدرک درجه3، عطیه ذوالفقاری، نیره عامریان و زینب ناظریه مجاز به دریافت مدرک درجه4 ، فاطمه حاجی حسینی، سکینه نجاتی، مریم وحدتی و سمیه کامیار مجاز به دریافت مدرک درجه 5 شده و نیره طالب و سمیه عرب‌عامری نیز جزء قبول شدگان 5 جزء هستند.

شکری تصریح کرد: این مسابقات بصورت کشوری برگزار شده و پذیرفته شدگان می‌توانند از تاریخ دهم شهریور ماه سال جاری با مراجعه به سایت www.telavat.com از زمان و مکان برگزاری آزمون مرحله دوم (شفاهی) مطلع گردند.

به گفته وی حافظان شرق استان سمنان در دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهرستان شاهرود و حافظان غرب استان در موسسه جامع القرآن الکریم شهرستان سمنان به رقابت پرداخته‌اند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن آرزوی موفقیت برای همه حافظان قرآن کریم استان، در خصوص ویژگی‌های حفظ قرآن کریم گفت: حافظ قرآن ناچار است آیات قرآنی را بارها و بارها، با توجه ویژه، تلاوت ‌نماید و این مداومت، انس با قرآن را برای حافظ پدید می‌آورد و این همان هدف نهایی از تلاوت و حفظ و ارتباط با قرآن است.

وی تصریح کرد: بسیاری از آثار و برکاتی که بر حفظ قرآن مترتب است از همین ریشه نشات می‌گیرد و با توجه به حالات حافظان قرآن به نسبت دیگر اقشار مرتبط با قرآن، می‌توان این خصوصیت را در آنان ملاحظه کرد.

شکری تاکید کرد: حفظ قرآن کریم در صورتی که همراه با توجه و فراگیری معانی و ترجمه آیات باشد، جامع‌ترین روش انس با قرآن است.

وی در پایان گفت: معصومان(ع) در این باره سخنان بسیار دارند و در موارد مختلف به فراخور آگاهی و ایمان مخاطبانشان به آن اشاره کرده‌اند، به عبارت دیگر گفتار پیشوایان دین نشان می‌دهد، حفظ قرآن چنان اهمیت دارد که بسیاری از مقام‌های معنوی جز به یاری آن به دست نمی‌آید.