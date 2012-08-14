به گزارش خبرگزاری مهر ، کریم نوری پیش از ظهر امروز سه شنبه با اعلام خبر فوق گفت: کارکنان این اداره کل همچون سایر مردم، با توجه به بازتاب زلزله اخیر و تالمات روحی هموطنان شهرستانی، علاوه بر کمکهای غیرنقدی، حداقل یک روز از حقوق خود را به زلزلهزدگان هدیه کردند.
وی افزود: ایران اسلامی و مردم همیشه در صحنه آن، همواره جلوههای عشق و ایثار را به نمایش گذاشته و سخاوت و همدلی را در صفحه صفحه کتاب انقلاب رقم زدهاند.
نوری اظهار امیدواری کرد تا این همبستگی و همدلی بتواند تسکینی بر دردهای بازماندگان این واقعه انسانی باشد.
پایان مرداد آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری عکس رضوی است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی گفت: پایان مردادماه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری عکس رضوی است.
علی داننده پیش از ظهر سه شنبه اظهار داشت: براساس تصمیم شورا سیاستگذاری و با توجه به استقبال گسترده هنرمندان عکاس از سراسر کشور، مدت ارسال آثار به این جشنواره تا پایان مردادماه جاری تمدید شده است.
وی افزود: جشنواره سراسری عکس رضوی از سری برنامههای دهمین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) است و با میزبانی تبریز برگزار میشود.
داننده اظهار داشت: چهارمین جشنواره سراسری عکس رضوی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا (ع) برگزار میشود .
داننده همچنین گرامیداشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده این آثار را از دیگر اهداف برگزاری جشنواره یاد شده عنوان کرد .
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان موضوعات جشنواره را شامل آداب و فرهنگ زیارت، حرم مطهر رضوی و آثار و ابنیهها و امامزادگان، وقف و فرهنگ وقف، یاران و اصحاب حضرت امام رضا (ع)، جلوههای مشهدالرضا (ع)، زائران و مجاوران، شفایافتگان و دلددگان حضرت جلوههای فرهنگ رضوی در خارج از کشور عنوان کرد .
داننده برگزاری نشست تخصصی و کارگاه های آموزشی، برگزاری نمایشگاه عکس سیر تحول توسعه حرم مطهر امام رضا (ع) و چاپ و رونمایی عکسهای برگزیده جشنواره را از برنامههای جنبی این جشنواره عنوان کرد .
جشنواره سراسری عکس رضوی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،دبیرخانه دائمی جشنواره بینالمللی امام رضا (ع)، شورای فرهنگ عمومی استان، انجمن هنر عکاسی و کانون فرهنگ، هنر و ادب آذربایجانشرقی برگزار میشود.
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