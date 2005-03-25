موفقيت مقتدارانه طرح لبيك در تامين امنيت ومواجهه با قاچاقچيان اسلحه و اشرار در استان خوزستان

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، با اجراي طرح ليبك در زمستان سال گذشته و نمايش اقتدار ارتش جمهوري اسلامي ايران ، دلاورمردان نيروي زميني ارتش در استان خوزستان و در لشگر 92 زرهي خوزستان در راستاي اين طرح توانستند ضربات كوبنده اي به قاچاقچيان اسلحه و اشرار در اين استان و بويژه درمناطق مرزي دشت آزادگان وارد بياورند.

اين مطلب را امير حيدري ارشد ارتش جمهوري اسلامي در جنوب در شلمچه خرمشهر اعلام كرد و افزود: طي سال گذشته با دلاوري دلير مردان ارتش و با استفاده از تجهيزات هوشمند،؛ 4 ايراني و ده عراق دستگير و 12 عراقي ديگر عضو باندهاي قاچاق اسلحه در طول نوار مرزي خوزستان به هلاكت رسيدند و 2150 قبضه انواع سلاح هاي مختلف جنگي و شكاري و كلت كمري از آنان بدست آمد .

امير حيدري افزود: همچنين در اين مدت سي هزار تير فشنگ نيز كشف و ضبط شده است .

وي با اشاره به برنامه هاي ارتش در نوار مرزي خوزستان گفت: مصمم هستيم مرزها را براي تامين امنيت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران امن و براي قاچاقچيان و اشرار ناامن كنيم و تمامي حركات را بدقت زير نظرداشته و بشدت سركوب خواهيم كرد و در خشكي ، هورها و آب هاي سرزميني ميهن اسلامي به هيچ كس اجازه نخواهيم داد تا امنيت ما را مورد تهديد قرار دهد .

وي با اشاره به حضور كاروان هاي راهيان نور در منطقه گفت: ارتش جمهوري اسلامي ايران در خوزستان با برقراري نمايشگاههاي مختلف و ايستگاههاي راهنما و صلواتي در خدمت اين عزيزان است و بصورت فعال در انتقال حماسه هاي دفاع مقدس به نسل سوم انقلاب حضور موثر در مناطق عملياتي جنوب دارد.

وي به بازديد وزير امور خارجه از نمايشگاه كشفيات سال گذشته سلاح هاي قاچاق لشگر 92 زرهي خوزستان در مناطق عملياتي اشاره كرد و افزود: ايشان از نقش ارتش در برقراري امنيت و هوشياري و حركت اين دلير مردان از مرزهاي ميهن اسلامي قدرداني كردند.