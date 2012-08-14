کارت بلیط های اتوبوسهای شهری زنجان آماده بهره برداری است

غلامحسن احمدی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حوزه خدمات شهری یکی از کارهایی که در طول 4 ماه گذشته انجام شده است بحث کارت بلیط کردن اتوبوس ها است افزود: در حال حاضر این کار به صورت 100 در صد انجام گرفته است.

وی با یاد آوری اینکه منتظریم هر زمانی که استاندار و مجموعه مدیریت استان تشخیص دهند کارت بلیط ها را به بهره برداری برسانیم افزود: بهره برداری از این کار برای اواخر خرداد ماه امسال برنامه ریزی شده بود.

احمدی ادامه داد: چون کار بزرگ و مهمی به شمار می رود و با توجه به اینکه بنا بود خودمان کارت ها را با تعیین کیوسک در سطح شهر به فروش برسانیم و شارژ نماییم طبق تفاهم نامه ای مقرر شد این کار به پیشخوان دولت واگذار شود و همین امر باعث طولانی شدن روند کار شد.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با تاکید براینکه برای کلیک این کار منتظر دستور مسئولین ارشد استان هستیم افزود: آماده بودن پروژه به صورت مکتوب به استانداری اعلام شده است.