تولید فیلم کوتاه "سربازی که به خانه برگشت" در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین رشیدی افزود: این فیلم با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازدنران و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تولید می شود.

وی ادامه داد: با همکاری رئیس و اعضای شورای اسلامی روستا، دهیار و اهالی خونگرم روستای باریک آب سر، انتظار داریم روزهای تولید گرم و پرباری داشته باشیم.

وی که تاکنون شش فیلم کوتاه ساخته است گفت: با توجه به مناطق بکر و زیبایی که در این روستا وجود دارد و با توجه به موضوع عاطفی و انسانی فیلمنامه، مطمئن هستیم به لطف خدا و با کمی جدیت و پشتکار بیشتر می توانیم فیلم قابل تأملی تولید کنیم.

محفل هنرمندان در حوزه هنری



ویژه برنامه محفل هنرمندان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و با هدف تولید آثار فاخر هنری با مضامین قرآنی، معنوی و دفاع مقدس توسط واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران برگزار می شود.



علیرضا پاک بین، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران گفت: این برنامه به منظور بهره گیری از فضای معنوی ماه مبارک رمضان و جهت خلق آثار فاخر هنری با حضور 36 نفر از هنرمندان چهار رشته هنری در محل گالری سوره این مرکز برگزار خواهد شد.



وی در ادامه با اشاره به قدمت 10 ساله ی این برنامه در حوزه هنری مازندران افزود: در این ده سال سعی شذ تا با یک برنامه ریزی اصولی و هدفمند ، آثار خلق شده توسط این افراد را ضمن شرکت در رویدادهای مختلف هنری در سطح کشور و استان، نمایش در نمایشگاه ها، چاپ و نشر آثار و همچنین ایجاد شرایط مناسب جهت فروش آثار، نهایت تاثیرگذاری مادی و معنوی برنامه فوق را در فضای هنری جامعه و وضعیت معیشتی هنرمندان خالق اثر داشته باشیم.



برگزاری طرح ضیافت اندیشه دردانشگاه صنعتی بابل



مراسم اختتامیه طرح ضیافت اندیشه با حضور جمع کثیری از دانشجویان، اساتید، مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد. .



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بیان داشت: اختتامیه در معنی واقعی، مبدا برای شروعی دیگر و به گفته غربی ها کنندگان و دشمنان قسم خورده این مرز و بوم، طرح ضیافت اندیشه که به دستور اکید مقام عظمای ولایت برگروز قدس روز بیداری جهان اسلام و روز تجلی عظمت امت اسلامی است.

قدس پیوند مستجکم امام (ره) و امت



مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه در روز قدس پیوند مستحکم امام و امت تجدید خواهد شد افزود: جهان جلوه‌های مقاومت ملت ایران را به نظاره خواهد نشست.

محمد تقی حسین زاده با اشاره به اینکه ملت بزرگ ما در روز قدس با حضور یکپارچه فریاد رساى خود را در حمایت از ملت فلسطین به گوش جهانیان مى‏رساند گفت: روز قدس یکى از مهمترین روزها در جهان اسلام است.

وی تصریح کرد: روز قدس نماد استکبار ستیزی انقلاب اسلامی با شعار "آمریکا شیطان بزرگ" و "اسرائیل باید از بین برود" است.